Video: सचिन तेंदुलकर ने किया था ऐसा कारनामा मोहाली में दिन में फोड़े गए थे पटाखे

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के खाते में बल्लेबाजी के तमाम बड़े रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम ही दर्ज है। 17 अक्टूबर 2008 का दिन सचिन तेंदुलकर के क्रिकेटिंग करियर का बहुत खास दिन है। इसी दिन सचिन तेंदुलकर ने ब्रायन लारा को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन अपने नाम किए थे। 16 अक्टूबर 2008 तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम दर्ज था। ब्रायन लारा के खाते में उस समय 11953 रन थे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 अक्टूबर से मोहाली में टेस्ट मैच शुरू हुआ। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। इस मैच में सचिन तेंदुलकर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। तेंदुलकर ने इस मैच में 88 रनों की पारी खेली थी और इस दौरान 12000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। मैच के पहले दिन टी ब्रेक के बाद पीटर सिडल की गेंद पर तीन रन लेने के साथ ही सचिन ने ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया था।

