VIDEO: धौनी ने फिर दिखाई बिजली-सी तेजी, हैंड्सकॉम्ब को किया चलता

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने एक बार फिर अपने क्लास दिखाते हुए बताया कि क्यों टीम इंडिया के लिए वह अहम हैं। जब उन्होंने पीटर हैंड्सकांब को 20 रन पर स्टंप आउट किया तो उनकी तेजी देखते ही बनती थी। हमेशा की तरह ही धौनी शार्प और क्विक थे। उन्होंने हैंड्सकॉम्ब को वापसी का जरा भी मौका नहीं दिया।

यह ऑस्ट्रेलियन पारी का 28वां ओवर था। रवींद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे। जडेजा ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को हवा में रखा। उन्होंने हैंड्सकॉम्ब को शॉट लगाने के लिए आमंत्रित किया। पीटर ने गेंद को मिस किया, लेकिन तब तक धौनी अपना काम कर चुके थे। यह स्टंपिंग धौनी की ओर से स्मार्ट क्रिकेट का अद्भुत उदाहरण था।

वनडे क्रिकेट में अलग-अलग देशों के खिलाफ धौनी की स्टंपिंग:

24 v श्रीलंका

16 v ऑस्ट्रेलिया*

16 v इंग्लैंड

14 v वेस्टइंडीज

रवींद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धौनी ने पीटर हैंड्सकॉम्ब को आउट कर 52 रन की साझेदारी को तोड़ा। शॉन मार्श के साथ उनकी भागीदारी भारत के लिए खतरा बनती जा रही थी। रवींद्र जडेजा (27.2 ओवर) की गेंद को पीटर हैंड्सकॉम्ब आगे बढ़कर खेलने के चक्कर में धौनी के हाथों स्टंप हुए। पीटर हैंड्सकॉम्ब ने 22 गेंदों पर 20 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने चौथा विकेट 134 रन पर खो दिया।

सोशल मीडिया पर भी धौनी की स्टंपिंग की जमकर तारीफ हो रही है।

OUT! MS Dhoni stumps Peter Handscomb (20) as Ravindra Jadeja strikes! Australia 134/4 in 27.2 overs.#AUSvIND pic.twitter.com/nIYB3M2TZA — Kaleem Tariq (@kaleemt17) January 15, 2019

I wish my future wife loves me the way Dhoni loves stumping!!#DHONI #AUSVIND pic.twitter.com/H40a3qtLoP — M S D ❤ (@Vidyadhar_R) January 15, 2019

बता दें कि महेंद्र सिंह धौनी ने पहले वन डे में 51 रन की पारी खेली थी। हालांकि, इसके लिए उन्होंने 96 गेंदें खेली थीं। रोहित शर्मा और धौनी के बीच चौथी विकेट के लिए 137 रन की भागीदारी हुई थी। इसके बावजूद भारत 34 रन से मैच हार गया था।