VIDEO: 7 साल के आर्ची ने ऑस्ट्रेलिया टीम को दिया जीत का स्पेशल मंत्र

7 साल के आर्ची शिलर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बॉक्सिंग डे से पहले ग्रीन कैप दी गई। बाएं हाथ का यह नन्हा स्पिनर पहली बार तीसरे टेस्ट से पहले ट्रेनिंग सेशन में टीम के साथ जुड़ा था। उन्होंने तीसरे टेस्ट में अपनी जगह सुनिश्चित की और ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान बने। तीसरे टेस्ट से पहले उन्हें टेस्ट कैप दी गई और वह कप्तान टिम पेन के साथ सह कप्तान के रूप मेंटोर करने भी मैदान में आए।

बता दें कि आर्ची को दिल से जुड़ी बीमारी है। उनका सपना ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बनना था और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके इस सपने को पूरा कर दिया है। टिम पेन ने आर्ची को कैप पहनाई।

It was a special Baggy Green presentation for the Aussies this morning, as young Archie Schiller received his Test cap from his favourite player!#AUSvIND | @MakeAWishAust pic.twitter.com/gGA0gDAhUB