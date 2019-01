VIDEO: 1 गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, बिना SIX जड़े जीत लिया मैच

क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आंध्र क्रिकेट क्लब के एक मैच में ऐसा कुछ हुआ, जो देखकर आप दंग रह जाएंगे। देसाई और जुनी डॉम्बिवली के बीच मैच खेला जा रहा था। देसाई टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए छह रनों की जरूरत थी और उन्होंने ये मैच जीत लिया।

चौंकाने वाली बात ये है कि टीम बल्लेबाज के बिना छक्का जड़े ही जीत गई और वो भी विरोधी टीम के गेंदबाज की बदौलत। जीत दर्ज करने के बाद भी देसाई टीम के खाते में एक गेंद शेष ही थी। दरअसल विरोधी गेंदबाज ने लगातार छह वाइड गेंद फेंक डाली और बल्लेबाज कि किसी मेहनत के बिना ही देसाई टीम ने मैच में जीत दर्ज कर डाली।

ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। 76 रनों के टारगेट को देसाई टीम ने एक गेंद शेष रहते हासिल कर जीत दर्ज की। ये पांच ओवर का मैच खेला जा रहा था। आखिरी गेंद जैसे वाइड गई देसाई टीम के बल्लेबाज जश्न मनाने लगे और विरोधी टीम के खिलाड़ियों से गेंदबाज को डांट पड़ी।

देखें वीडियोः

6 runs needed off 1 ball and the team scored it with 1 ball to spare 😂 pic.twitter.com/XOehccVBzA