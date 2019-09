50 साल के जोंटी रोड्स की फिटनेस देख आप भी रह जाएंगे हैरान- VIDEO

दक्षिण अफ्रीका के जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) को दुनिया का सबसे बेहतरीन फील्डर माना जाता था। अब वह अपने पार्टनर रियान मरून के साथ श्रीलंका में उभरते हुए क्रिकेटरों को फील्डिंग टिप्स दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कि जोंटी रोड्स किस तरह अपनी फील्डिंग स्किल्स का प्रदर्शन युवा क्रिकेटरों के सामने कर रहे हैं। पूर्व डच-साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर रियान मैरून ने टि्वटर पर इस वीडियो को शेयर किया है।

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए रियान ने कैप्शन दिया है- ''उनकी उम्र बेशक 50 साल हो, लेकिन वह 500 से अधिक युवा क्रिकेटरों को कोचिंग दे रहे हैं।'' 50 साल के जोंटी रोड्स को उनकी फिटनेस और क्रिकेट मैदान पर उनकी फील्डिंग के लिए आज भी जाना जाता है। 27 जुलाई साल 1969 को साउथ अफ्रीका के पीटरमैरिट्सबर्ग में जन्में जोंटी रोड्स ने वर्ल्ड क्रिकेट में फील्डिंग के स्तर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया।

बता दें कि रोड्स अपने जमाने के बेस्ट फील्डर रहे हैं। 1992 विश्व कप में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक को रन आउट करना उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ क्षणों में से एक है। और अब रोड्स के इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है कि इस उम्र में भी उनकी फिटनेस लेवल में कोई कमी नहीं आई है।

Glad the person filming the drill was not focused on the stumps @ryammaron1 1 out of 5 hits #nothinghaschanged https://t.co/wsQePjSpL9