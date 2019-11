31 साल के विराट ने 15 साल के चीकू को लिखा ये इमोशनल लेटर, जरूर पढ़ें

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आज यानि 5 नवंबर को अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज विराट कोहली 31 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने 15 साल के चीकू को एक दिल छू लेने वाला खत लिखा है। उन्होंने इस खत में 15 साल के विराट कोहली के सफर और उन्हें जिंदगी में मिली सीखों के आधार पर लिखा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में क्या सीखा है। विराट कोहली ने इसे अपना बेस्ट खत बताया है। विराट कोहली का यह लेटर काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है, जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए।

हाय चीकू, सबसे पहले तुम्हें जन्मदिन की बधाई। मैं जानता हूं कि मेरे भविष्य को लेकर आपके मन में मेरे लिए बहुत सारे सवाल होंगे। मुझे माफ करना, लेकिन मैं बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि मैं नहीं जानता कि आगे कौन से प्यारे सरप्राइज हैं। हर चैलेंज रोमांचक होता है और हर निशाना सीखने का अवसर देती है। आपको आज इस बात का अहसास नहीं होगा, लेकिन यह सफर से ज्यादा मंजिल पर जाने के बारे में है। और यह सफर है- सुपर।

जो मैं आपको बताऊंगा वह यह है कि जिंदगी ने विराट के लिए क्या बड़ी चीजें संजोकर रखी थी। लेकिन आपको उसके लिए सफर में आने वाले हर अवसर के लिए तैयार रहना होगा। जब वह अवसर आए तो उसे छीन लेना होगा। कभी भी किसी भी चीज को हल्के में मत लेना। तुम फेल होंगे। हर कोई होता है। लेकिन खुद से वादा करो कि तुम आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ोगे। और अगर तुम नहीं हासिल कर पाते हो तो दोबारा कोशिश करो।

तुम्हें बहुत से लोग प्यार करेंगे और बहुत से लोग तुम्हें नापसंद भी करेंगे। इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे, जो तुम्हें जानते तक नहीं होंगे। उनकी चिंता मत करना। सिर्फ खुद पर विश्वास रखना।

मैं जानता हूं कि आज तुम उन जूतों के बारे में सोच रहे हो, जो पापा ने तुम्हें गिफ्ट नहीं किए। यह जूते कोई मायने नहीं रखते, उस हग (hug) के सामने जो तुम्हें सुबह मिला है। और वह मजाक, जो उन्होंने तुम्हारे कद को लेकर किया है। इन लम्हों को संजोना चाहिए। मुझे पता है कई बार वह सख्त नजर आते हैं, लेकिन वह सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुमसे बेस्ट चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कई बार हमें समझ नहीं पाते लेकिन याद रखो- सिर्फ हमारा परिवार ही हमें बिना किसी शर्त के प्यार करता है। तुम भी उन्हें प्यार करो। उनका आदर करो और जितना वक्त उनके साथ बिता सकते हो, बिताओ।

पापा को कहो कि तुम उन्हें प्यार करते हो। बहुत प्यार करते हो। आज ही उन्हें बताओ। उन्हें कल बताओ। उन्हें अक्सर यह बताओ।

अंत में सिर्फ अपने दिल की सुनो। अपने सपनों के पीछे भागो। दयालु बनो और बता दो कि बड़े सपने किस तरह बदलाव लाते हैं। जैसे हो वैसे रहो। और उन पराठों को खाओ! आने वाले कुछ सालों में वह लग्जरी बन जाएंगे।

हर दिन सुपर बनो ! विराट

My journey and life's lessons explained to a 15-year old me. Well, I tried my best writing this down. Do give it a read. 😊 #NoteToSelf pic.twitter.com/qwoEiknBvA