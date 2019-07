चहल के B'day पर वीरू का ट्वीट देख नहीं रुकेगी आपकी हंसी

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अपना 29वां जन्मदिन मना रहे हैं। चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के जिंद में हुआ था। पिछले कुछ सालों में उन्होंने टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर ली है। चहल के जन्मदिन के मौके पर तमाम क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट ने सबका दिल जीत लिया है।

विश्व कप 2019 के दौरान चहल की एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे और बाउंड्री लाइन के पास लेटे हुए थे। इस फोटो को शेयर करते हुए वीरू ने ट्विटर पर लिखा, 'हैप्पी बर्थडे युजवेंद्र चहल! इसी एटिट्यूड के पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं!' चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी ने पिछले कुछ समय में टीम इंडिया को कई मैचों में जीत दिलाई है। कुलदीप यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए चहल को जन्मदिन की बधाई दी है।

Happy Birthday @yuzi_chahal .

Isi Attitude ke paise hain, baaki sab ek jaise hain! pic.twitter.com/DJUuTtSfhM — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 23, 2019

चहल ने टीम इंडिया के लिए 49 वनडे और 31 टी20 मैच खेले हैं। 26.35 की औसत से वनडे में चहल के नाम 84 विकेट हैं, जबकि 21.13 की औसत से 46 ट्वंटी20 इंटरनेशनल विकेट हैं। वनडे में चहल दो बार एक पारी में चार और दो बार पांच या इससे ज्यादा विकेट ले चुके हैं, जबकि टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने दो बार एक पारी में चार विकेट और एक बार पांच से ज्यादा विकेट लिए हैं।