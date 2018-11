2019 ipl: चेन्नई सुपरकिंग्स ने तीन खिलाड़ियों को किया रिलीज, जानें अब टीम में कौन-कौन बचा

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2019 के लिए अपने 23 क्रिकेटरों को रिटेन किया, जबकि तीन खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। कप्तान महेंद्र सिंह धौनी की कोर टीम बरकरार रखी गई है। धौनी की कप्तानी में सीएसके ने दो साल के बैन के बाद 2018 में वापसी की थी और खिताब अपने नाम किया था। सीएसके ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड को टीम से रिलीज कर दिया है। इसके अलावा दो अनकैप्ड डोमेस्टिक खिलाड़ी क्षितिज शर्मा और कनिष्क सेठ को भी टीम से रिलीज किया गया है।

इसके अलावा बाकी पूरी टीम पहले जैसी ही है। 2019 आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अगले महीने होनी है, जिसको देखते हुए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों से कहा था कि वो अपने रिलीज और रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की जानकारी दें। 2018 में मार्क वुड सीएसके के लिए बस एक मैच खेल पाए थे और उसके बाद इंग्लैंड की ओर से होम सीरीज खेलने स्वदेश लौट गए थे। उन्होंने उस मैच में बिना विकेट लिए 4 ओवर में 49 रन गंवा दिए थे।

वहीं बाकी दोनों खिलाड़ी एक भी मैच नहीं खेल सके थे। 2018 में केदार जाधव के चोटिल होने के बाद टीम में बुलाए गए डेविड विली को भी रिटेन किया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्विटर के जरिए रिलीज किए गए खिलाड़ियों को खास संदेश भी दिया।

Wishing all the #Yellove for the man who gave us the #DuDuDuRayudu and #EverywhereWeGo tunes! We'll miss you #BrotherMark 🎶🎶🦁💛 pic.twitter.com/iSKG0Nn0Kh