ICC WC 2019: इस देश ने की अपनी टीम की घोषणा, देखें 15 खिलाड़ियों की लिस्ट

ICC Worlc Cup 2019 New Zealand squad: न्यूजीलैंड ने आगामी आईसीसी विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के आधिकारिक इंस्टाग्राम और ब्लैक कैप्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 15 सदस्यीय टीम शेयर की गई है। 30 मई से विश्व कप का आगाज होना है, पहला मैच इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाना है।

न्यूजीलैंड को अपना पहला मैच 1 जून को श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। न्यूजीलैंड की 15 सदस्यीय टीम के कुछ खिलाड़ी इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में व्यस्त हैं। न्यूजीलैंड की 15 सदस्यीय टीम कुछ इस प्रकार हैः केन विलियमसन (कप्तान), टॉम लाथम, टॉम ब्लंडल, कोलिन मुनरो, ट्रेंट बोल्ट, जिमी नीशाम, कोलिन डि ग्रैंडहोम, हेनरी निकोल्स, लॉकी फुर्गसन, मिशेल सैंटनर, मार्टिन गप्टिल, इश सोढ़ी, मैट हेनरी, टिम साउदी, रोस टेलर।

रोस टेलर इस बार अपना चौथा विश्व कप खेलेंगे। वो इससे पहले न्यूजीलैंड के लिए तीन विश्व कप की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। 2007 विश्व कप की न्यूजीलैंड टीम में इकलौते रोस टेलर ऐसे क्रिकेटर हैं, जो 2019 विश्व कप टीम का हिस्सा हैं।

