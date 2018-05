IPL2018: पंत की पारी और भुवी के आखिरी ओवर को लेकर वीरू ने दिया ऐसा बयान

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली डेयरडेविल्स नौ विकेट से हराया। दिल्ली डेयरडेविल्स के 188 रनों के लक्ष्य को सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.5 ओवर में एक विकेट गंवाकर ही हासिल कर लिया। इस मैच में भले ही जीत सनराइजर्स हैदराबाद की हुई हो, लेकिन मैच के हीरो दिल्ली डेयरडेविल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत रहे। पंत ने 63 गेंद पर 128 रनों की धमाकेदार पारी खेली और अकेले दम पर दिल्ली डेयरडेविल्स को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

पंत की तारीफ क्रिकेट के तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने की है। इसमें किंग्स इलेवन पंजाब के मेंटर और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी शामिल हैं। वीरू ने पंत के अलावा भुवनेश्वर कुमार के आखिरी ओवर के बारे में भी ट्वीट किया है, जिसमें पंत ने 26 रन बटोरे थे।

वीरू ने ट्विटर पर लिखा, 'रिषभ की पारी बहुत ही खास रही। भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी ओवर में खराब बॉल नहीं डाली थी, बस फुल टॉस गेंद को छोड़ दें तो लेकिन रिषभ बहुत खास है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो समय के साथ बेहतर होता जाए।'

Really special innings from Rishabh. Those were not bad balls from Bhuvi in the last over barring the last full toss, but Rishabh Pant is really special and I hope he is nurtured well. #DDvSRH