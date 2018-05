VIDEO: विराट कोहली ने RCB फैन्स से मांगी माफी, कहा- हम खुद बहुत हर्ट हुए

I really believe in the concept of, "you either win or you learn". We fought hard and gave it our all but one thing is for sure, next season we definitely will bounce back stronger than ever with our learnings from this season. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ,ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು Take care. @royalchallengersbangalore #RCB #IPL2018

