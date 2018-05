IPL2018: विराट कोहली ने मैच के बाद एबीडी ही नहीं, इस क्रिकेटर को भी बताया टीम के लिए खास

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रनों से हराया। कप्तान विराट कोहली इस जीत से काफी खुश हैं। मैच के बाद उन्होंने पूरी टीम की जमकर तारीफ की, लेकिन दो खिलाड़ियों की तारीफ उन्होंने सबसे ज्यादा की। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए थे, जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 204 रन ही बना सकी।

विराट ने मैच के बाद कहा, 'मैं ऐसे कई मैच पहले देख चुका हूं, आपको अंत तक शांत रहना होता है। एक समय के बाद आपको समझना होता है कि गेंदबाज को पता है कि उसे कैसी गेंदबाजी करनी है। हमने ऐसे दो मैच खेले, एक मुंबई इंडियंस के खिलाफ और एक ये मैच। गेंदबाजों को क्रेडिट देता हूं कि टीम को दो अहम प्वॉइंट उन्होंने दिलाए।'

विराट ने कहा, 'पिछले तीन मैच हमारे लिए ऐसे रहे हैं, जैसे हम दीवार पर पीठ सटाए खड़े हुए हैं। राजस्थान अब हम जीत के साथ जा रहे हैं। टीम को बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ना किसी को हर मैच में जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अभी ऐसा ही हो रहा है।'

विराट ने एबी डिविलियर्स के अलावा इस खिलाड़ी को भी बताया खास

मैच के बाद विराट ने एबीडी के अलावा मोईन अली की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, 'बल्ले के साथ इस मैच में एबीडी और मोईन अली ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा कोलिन डि ग्रैंडहोम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। अब टीम के साथ हम काफी कंफर्टेबल हो गए हैं। मोईन टीम में आए और टीम के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। उसकी बल्लेबाजी इस मैच में खास थी। वो हमारी टीम को वो बैलेंस दे रहा है, जिसकी हमें तलाश थी। बाकी टीमें नहीं चाहती हैं कि हम जीतें और ये स्थिति हमारे लिए बहुत अच्छी है।'

एबीडी की फील्डिंग का कोई जवाब ही नहीं है

विराट ने कहा, 'एबीडी का कैच स्पाइडरमैन स्टफ था। आप आम इंसान होकर इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं। मुझे लगा कि वो गेंद छक्के के लिए जा रही है, लेकिन उसने इसे कैच में तब्दील कर दिया। कूदना और उसके साथ बैलेंस बनाए रखना। मैं अब उसकी फील्डिंग का आदी हो चुका हूं।'

"That (catch) was freakish, Spiderman stuff. His shots still leave me in awe" @RCBTweets captain @imVkohli is an @ABdeVilliers17 fan just like us #VIVOIPL #RCBvSRH pic.twitter.com/8B2USSrjgE