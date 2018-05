IPL2018: वायरल फोटो पर विराट की सफाई, आज रात दूसरे मैच के पहले टाइमआउट में होगा बड़ा खुलासा

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर (आरसीबी) का सफर शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार के साथ खत्म हो गया। इस हार के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। पिछले कुछ समय से विराट कोहली की एक फोटो वायरल होने लगी है, जिसको लेकर उन्हें सफाई जारी करनी पड़ गई। विराट इन तस्वीरों में चिप्स खाते हुए नजर आए हैं।

IPL की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें...

विराट ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें लिखा है, 'प्यारे फैन्स! मेरी ताजा तस्वीरें गलत कारणों से वायरल हो रही हैं। मुझे मेरे फिटनेस एंथुज़िआस्ट और फैन्स से बहुत अजीब मेसेज मिल रहे हैं। रात आठ बजे आईपीएल मैच के पहले स्ट्रैटजिक टाइम आउट से जुड़िए और आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं अपनी बात का खुलासा करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं हेल्दी खाने को लेकर हमेशा खुलकर बोलूंगा। हर व्यक्ति का अपना अलग फिटनेस लेवल होता है और मैं मानता हूं कि अपनी बॉडी के लिए जो बेस्ट हो वो आपको करना ही चाहिए। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है लेकिन चिप्स मेरी कमजोरी हैं। इसलिए आप मुझे वो खाते हुए देखते हैं। मैं आपकी बात समझता हूं और आपकी फिक्र की इज्जत करता हूं।'

आपको बता दें कि विराट एक चिप्स कंपनी के ब्रैंड एंबैसडर भी हैं। विराट कोहली की फिटनेस हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है। वो फिटनेस को लेकर काफी सीरियस हैं और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है।

जानिए इस ट्वीट पर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं...

You are the fittest in the world for me. You are my inspiration and you are my motivation. Actually you are everything for me. @imVkohli . Forever Viratian .

Please virat, you don't have to account for such nonsense. We know well that you much concerned about your diet. But surely we, the #RCB fans are disappointed for yesterday's performance. It could have been a cakewalk for us, which we ruined on our own.