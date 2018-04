VIDEO: विराट का सुपरमैन स्टाइल वाला कैच, अनुष्का के चेहरे का रंग उड़ा

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) को एक बार फिर हार झेलनी पड़ी। मैच के दौरान विराट कोहली ने पहले नॉटआउट 68 रनों की धांसू पारी खेली और फिर एक शानदार कैच लपका, लेकिन कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ फिर भी जीत नहीं मिल सकी।

मैच में जब आरसीबी की हार सुनिश्चित नजर आने लगी थी, तब विराट ने एक ऐसा कैच लिया था, जो वायरल हो गया। मोहम्मद सिराज की गेंद पर विराट ने कप्तान दिनेश कार्तिक का जो कैच लपका वो इस सीजन के बेस्ट कैचों में शुमार हो गया है। 10 गेंद पर 23 रन बनाकर दिनेश कार्तिक आउट हुए। विराट के इस कैच पर अनुष्का शर्मा का रिऐक्शन भी देखने लायक था।

