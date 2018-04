IPL2018 SRHvsKXIP: युवराज सिंह को टीम से बाहर करने पर प्रीति जिंटा और वीरेंद्र सहवाग पर भड़के फैन्स

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब गुरुवार को पहली बार प्लेइंग इलेवन में युवराज सिंह के बिना खेलने उतरी। युवी को खराब प्रदर्शन के चलते प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया और उनकी जगह मनोज तिवारी को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने का मौका मिला।

IPL की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें...

युवी को टीम से निकाला जाना फैन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके लिए फैन्स ने टीम के मेंटर वीरेंद्र सहवाग और को-ओनर प्रीति जिंटा को खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं ये भी कहा कि युवी को बाहर करने की वजह से ही टीम हारी। लो स्कोरिंग मैच में किंग्स इलेवन पंजाब को 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

Hate you @ashwinravi99 @virendersehwag for dropping Yuvraj Singh @YUVSTRONG12 . As if you both have never been out of form.

Also hate you @realpreityzinta .. No more a @lionsdenkxip supporter..

Atleast support him and have faith in him in his tough time. — anurag srivastava (@AKishan007) April 26, 2018

@virendersehwag Bhaji not sure y @YUVSTRONG12 was dropped but he played just 4 innings nd Finch failed terribly still getting chance...Don’t underestimate champ Yuvraj Singh he ll b back n shut everyone with bat💪🏼💪🏼#YuvrajSingh #Yuvi — Goldie Sandhu (@GoldieSandhu200) April 26, 2018

More than 50% of KXIP fans prayed in the first 6 match for victory but in the 7th match they prayed for loss. Just because of one man YUVRAJ SINGH❤️

Don't underestimate the capability of this man, his experience is most important for KXIP. #SRHvsKXIP #KXIP — Krishanshu Garg (@KrishanshuGarg) April 26, 2018

युवराज सिंह को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर किंग इलेवन पंजाब में बहुत बड़ी गलती कर दी पाजी युवराज सिंह चैंपियन बल्लेबाज है जिस दिन यह बल्लेबाज वापसी करेगा उस दिन कोई भी गेंदबाज उसका सामना नहीं कर पाएगा सिर्फ उसको एक अच्छी पारी की जरूरत है फिर उसका कॉन्फिडेंट वापस आ जाएगा https://t.co/Aat5i75ea4 — PERM NIMESH (@NimeshPerm) April 27, 2018

जब किसी बंदे का टाइम खराब होता है तो उस वक्त में कोई भी उसका साथ नहीं देता किंग इलेवन पंजाब ने हैदराबाद के खिलाफ प्लेइंग इलेवन से बाहर किया चैंपियन बल्लेबाज युवराज सिंह को आज मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है युवराज के लिए लेकिन पंजाब का शेर वापसी करेगा best of luck Paji I miss you pic.twitter.com/kksYPtyQy8 — PERM NIMESH (@NimeshPerm) April 26, 2018

Dropping Yuvraj Singh is not a solution to your problem,he's a proven matchwinner. If you can stays with Finch,then why not with Yuvraj ? @bhogleharsha https://t.co/pWFNpehe8E — Gurpreet Singh Virk (@imgsvirk17) April 26, 2018

एक ओर फैन्स जहां वीरू और प्रीति जिंटा पर भड़के, तो कुछ फैन्स का ये भी मानना था कि अब युवी के करियर का अंत हो चुका है। कुछ फैन्स ने लिखा कि युवी को अब अपने भविष्य पर फैसला ले लेना चाहिए और अब उन्हें मैदान पर दोबारा उतरने का मौका नहीं मिलेगा।