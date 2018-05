IPL2018: KKR की जीत के बाद शाहरुख ने शेयर की दिनेश कार्तिक की 'गंदी' फोटो, जानिए क्यों

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में बुधवार राजस्थान रॉयल्स के कोलकाता नाईट राइडर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद केकेआर के को-ओनर शाहरुख खान काफी खुश हैं। मैच केकेआर के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स पर खेला गया था, जहां पिछले मैच में केकेआर को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था।

Sports is about the spirit & wins/losses don’t reflect that. But tonite as the ‘Boss’ I need to apologise to the fans for the lack of spirit — Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 9, 2018

केकेआर की हार के बाद शाहरुख ने सोशल मीडिया के जरिए फैन्स माफी मांगी थी। इस बार के बाद केकेआर ने पिछले मैच किंग्स इलेवन पंजाब को हराया और फिर अब राजस्थान रॉयल्स को। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ जीत के बाद शाहरुख ने अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि दिनेश कार्तिक ने उन्हें ये फोटो शेयर करने के लिए कहा है।

My Captain @DineshKarthik asked me to smile cos I was so disappointed at the match before. This pic is for him. Thx @Russell12A @prasidh43 @SunilPNarine74 & #KKRTeam. Onwards & up... pic.twitter.com/G83DqW8Iwm — Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 13, 2018

अब जीत के बाद किंग खान ने दिनेश कार्तिक की फोटो शेयर की है, फोटो में दिनेश कार्तिक हंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फोटो टीवी से ली गई है, लिहाजा साफ नहीं है। फोटो की क्वॉलिटी काफी खराब है। किंग खान ने एक केकेआर के फैन की फोटो भी ट्विटर पर शेयर की है।

Thank you Kolkata Fans for always being there. You are the best of the best in IPL. Last home game in the league sorry wasn’t there. #KKRHaiTaiyaar pic.twitter.com/1o9plLQYSL — Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 15, 2018

राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 142 रन बनाए, टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 19 ओवर में ही ऑलआउट हो गई। केकेआर ने 18 ओवर में चार विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।