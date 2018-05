IPL2018: KKR की जीत से खुश शाहरुख खान, बोले- 24 घंटे से जगा हूं, ये मुस्कान देखने के लिए

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में शनिवार को कोलकाता नाईट राइडर्स (केकेआर) ने सनराइजर्स हैदराबाद को पांच विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली। मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया था। मैच के बाद को-ओनर शाहरुख खान ने टीम को लेकर ऐसा ट्वीट किया है, जो सबका दिल जीत लेगा।

किंग खान ने बताया कि इस जीत को देखने के लिए वो 24 घंटे से सोए ही नहीं। किंग खान ने ट्वीट में लिखा, '24 घंटे से जगा हूं, ये मुस्कान देखने के लिए। शुक्रिया दिनेश कार्तिक, प्रसिद्घ कृष्णा (शाबाश यंग लड़के) रॉबिन उथप्पा (हमें साथ में एक्सरसाइज करनी चाहिए) क्रिस लिन (शानदार साथी) और सुनील नरेन तो सुनील हैं... बहुत खुश हूं और अब सो नहीं पाऊंगा।'

Been awake 24hrs to see these smiles. Thx @DineshKarthik @prasidh43 (well done young man) @robbieuthappa ( v have to exercise 2gether) @lynny50 (wow mate) & @SunilPNarine74 is...Sunil. Very happy cant sleep now!! pic.twitter.com/gdJWwBOG2K