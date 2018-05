TWITTER JOKES: भाभी जी की फिल्म 'जीरो' प्रमोट करके लौटे रोहित शर्मा, पढ़ें ऐसे ही मजेदार जोक्स

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर ने मुंबई इंडियंस को 14 रनों से हराया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 167 रन बनाए, जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 153 रन ही बना सकी।

रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस इस हार के बाद टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गई है, जबिक विराट कोहली की आरसीबी को एक नया जीवनदान सा मिल गया है। मैच 1 मई को खेला गया और इसी तारीख को विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा का जन्मदिन भी होता है।

अनुष्का के जन्मदिन पर विराट ने उन्हें जीत का तोहफा दिया। इस दौरान सोशल मीडिया पर खूब जोक्स भी वायरल हो रहे हैं। एक नजर ऐसे ही जोक्स पर

Superb win Captain on special day...I think we got the combination right.. keep it up the winning momentum " Pakad ke rakhna chodiyo mat"