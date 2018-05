IPL 2018: दिल्ली डेयरडेविल्स का ये क्रिकेटर 'शामिल' हुआ CSK में, जानिए कैसे

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने फाइनल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को आठ विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही सीएसके ने तीसरी बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया। महेंद्र सिंह धौनी के लिए एक बार फिर नंबर सात लकी रहा और उन्होंने सातवें आईपीएल फाइनल में पहुंचने के साथ ही खिताब भी हासिल किया।

चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेटरों ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन इस जश्न में दिल्ली डेयरडेविल्स का एक क्रिकेटर भी शामिल नजर आया। दिल्ली डेयरडेविल्स के क्रिकेटर रिषभ पंत को इमर्जिंग प्लेयर चुना गया। उन्होंने ट्रॉफी लेने के बाद सीएसके के साथ जीत का जश्न भी मनाया।

रिषभ पंत ने कहा, 'अपने भाई धौनी की वजह से मैं चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रहा हूं।'

Just For By Brother Dhoni, Im Supporting The CSK Right Now - Rishabh Pant pic.twitter.com/3VDCvjrVpM