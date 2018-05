जादूगर ने धौनी से ऐसा क्या कहा कि माही बोल पड़े- मेरी बीवी को मत बताना

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी एक प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे, तो उनकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज खुल गया कि उनको बोलना पड़ गया कि प्लीज ये मेरी बीवी साक्षी को मत बताया। इस इवेंट के दौरान धौनी का पाला एक जादूगर से पड़ा और धौनी का ऐसा राज खुल गया, जो उन्होंने किसी को नहीं बताया था।

जादूगर ने धौनी से पूछा, आपका का क्रश एक लड़की थी, जिसका धौनी ने तड़ाक से जवाब देते हुए कहा- हां, उन दिनों नया ट्रेंड नहीं आया था। जादूगर ने फिर कहा कि लड़की के नाम में 'A' है, जिस पर धौनी ने जवाब दिया- हर लड़की के नाम में होता है। उसके नाम का तीसरा लेटर A था। जिसके बाद जादूगर ने नाम लिया 'स्वाती'।

धौनी भी सोच में पड़ गए और तुरंत हंसते हुए कहा कि प्लीज मेरी पत्नी साक्षी को इस बारे में मत बताया।

Magician : Hope Your Crush Was A Girl



Dhoni : Yes, New Trend Was Not There That Time



Magician : She Has 'A' In Her Name



Dhoni : All Girls Have It. It's 3rd Letter Of Her Name



Magician : Swati



Dhoni : Yes. Pls Don't Tell My Wife Sakshi About It 😂 pic.twitter.com/vVWlhjuw5U