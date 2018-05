CUTE PICS & VIDEO: जिवा का गाल खींचकर और हवा में उछालकर धौनी ने मनाया जीत का जश्न

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के सिर सज चुका है। महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी में सीएसके ने तीसरी बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया है। अंबाती रायुडू ने जैस ही विनिंग शॉट खेला, पूरी सीएसके टीम खुशी से मैदान की ओर दौड़ पड़ी, जबकि धौनी के चेहरे पर बस एक स्माइल आई।

आईपीएल ट्रॉफी लेने के बाद जब मैदान पर ग्रुप फोटो हुई और उसके बाद सीएसके की जीत का जश्न मना, तो धौनी अपनी बेटी जिवा के साथ मस्ती करते हुए दिखे। धौनी ने जिवा को हवा में उछाला तो कभी उसका गाल खींचा और इस तरह से उन्होंने सीएसके की जीत का जश्न मनाया।

मैच खत्म होने के बाद जिवा अपनी मां साक्षी धौनी के साथ मैदान पर पहुंची। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 178 रन बनाए थे, जवाब में सीएसके ने 18.3 ओवर में दो विकटे गंवाकर ही 181 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। शेन वाटसन ने 57 गेंद पर 117 रनों की नॉटआउट पारी खेली।

धौनी की कप्तानी में सीएसके ने सातवीं बार फाइनल में जगह बनाई थी, जिसमें तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। तीन बार आईपीएल खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके से पहले महज मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है, जिसने तीन आईपीएल खिताब जीते हैं।

