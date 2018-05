IPL2018: धौनी के छक्कों के आगे गेल भी फेल, एवरेज में विराट भी पिछड़े, जानें चौंकाने वाले पांच आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मौजूदा सीजन में महेंद्र सिंह धौनी ने धमाल मचा रखा है। छक्कों के मामले में क्रिस गेल धौनी से पीछे हैं, जबकि बैटिंग एवरेज के मामले में विराट कोहली उनके मुकाबले काफी पीछे हैं। टॉप स्कोरर के मामले में धौनी टॉप पांच में शुमार हैं, जबकि स्ट्राइक रेट के मामले में दूसरे नंबर पर हैं।

इससे पहले 10 आईपीएल खेल चुके धौनी के बल्ले में जो धार दिखाई दे रही है, वो इससे पहले कभी नजर नहीं आई। फिनिशर की भूमिका निभाने वाले धौनी इस बार बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आए और चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए कुछ करिश्माई पारियां खेलीं।

चलिए एक नजर धौनी के मौजूदा सीजन के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स पर...

MSDhoni Is The 1st Captain To Hit 23+ Or More Sixes In Three Different IPL Season 2011 - 23 2013 - 25 2018 - 24* #WhistlePodu

Dhoni's Strike rate in this

IPL 2018 season🔥



Vs KXIP 179.55

Vs RR 166.67

Vs SRH 208.33

Vs RCB 205.88

Vs MI 123.81

Vs DD 231.8

Vs KKR 172.0#WhistlePodu