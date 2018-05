VIDEO: गेल के साथ राहुल का भांगड़ा, देखिए क्यों हो गईं प्रीति जिंटा की आंखें नम

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल के 11वें सीजन) में रविवार को खेले गए दूसरे मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को छह विकेट से हराया। सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल अंत तक नॉटआउट रहे और 84 रन बनाकर लौटे। राहुल ने जोफरा आर्चर की गेंद पर चौका जड़कर टीम को जीत दिलाई। इस जीत के बाद टीम की को-ओनर प्रीति जिंटा इतनी खुश थीं कि उनकी आंखें तक भर आईं।

वहीं क्रिस गेल भी जीत का जश्न मनाने मैदान पर पहुंच गए। राहुल और गेल ने मिलकर भांगड़ा के स्टेप्स किए। वहीं राजस्थान रॉयल्स के मेंटर शेन वॉर्न एक बार फिर टीम के प्रदर्शन से काफी निराश दिखे। राहुल ने अपनी इस पारी को बहुत खास बताया। उन्होंने मैच के बाद कहा, 'मेरे लिए ये बहुत खास पारी थी, क्योंकि मैं अंत तक रुका और टीम को जीत दिलाई। मैं गेंद को अच्छे से हिट कर रहा था, तो उसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है।'

आईपीएल के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर विनिंग शॉट का वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें आप सारे इमोशन्स एकसाथ देख सकते हैं।

