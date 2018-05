IPL2018: हारकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुआ RCB, सोशल मीडिया पर बने जोक्स

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का सीजन बदला, टीम के कई चेहरे बदले लेकिन किस्मत नहीं बदली, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर (आरसीबी) के बारे में। आरसीबी को सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पांच रन से हार का सामना करना पड़ा। ये हार की टीम इसलिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके साथ ही आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें भी खत्म हो गईं।

कप्तान विराट कोहली भी मैच के बाद काफी निराश दिखे। आरसीबी ने एसआरएच को 20 ओवर में 146 रनों पर तो समेट दिया, लेकिन बल्लेबाजी का फ्लॉप शो टीम को ले डूबा। एक समय ऐसा लग रहा था कि आरसीबी आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजों ने अपने विकेट गिफ्ट करना शुरू कर दिया।

आखिरी गेंद पर छक्के की जरूरत थी और भुवनेश्वर कुमार ने कोलिन डि ग्रैंडहोम को क्लीन बोल्ड कर प्लेऑफ के रास्ते आरसीबी के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए। सोशल मीडिया पर आरसीबी और विराट को लेकर जोक्स बन रहे हैं।

Lol 😂, Overexpectations... Rockets failed... Yaar, sala cup namdhe next year , See u in #IPL2019 , Hyderabad dhum Biryani on top.. Sun raises everywhere.. @SunRisers forever 🔥 ❤💪😎 — Shekhar Giri (@Shekhar14nov) May 7, 2018