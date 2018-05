IPL2018: अनुष्का के इस मेसेज पर विराट का जवाब- 'Yes my love...'

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर (आरसीबी) की टीम का सफर इतना उतार-चढ़ाव भरा रहा है कि खुद कप्तान भी हैरान हैं। कुछ समय पहले प्वॉइंट टेबल के समीकरण ऐसे थे कि आरसीबी का प्लेऑफ से बाहर होना तय लग रहा था, लेकिन अब सारे आंकड़े बदल चुके हैं।

IPL की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें...

आरसीबी ने सोमवार को किंग्स इलेवन पंजाब को 10 विकेट से हराया और नेट रनरेट सुधारते हुए प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को पुख्ता किया। इस दौरान कप्तान विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा ने अमेरिका से ही टीम को पूरा सपोर्ट दिया।

KXIPvRCB: जीत के बाद ऐसा बोले कप्तान विराट, इस खिलाड़ी से दिखे एकदम खुश

मैच से पहले अनुष्का ने विराट के लिए एक ट्वीट किया था और उसमें वो विराट के नाम और जर्सी नंबर की टी-शर्ट पहने हुए नजर आईं।

Come on boys❤️🏏🎈 pic.twitter.com/XZi8WnkoMH

विराट ने मैच के बाद अनुष्का को इस ट्वीट का रिप्लाइ कुछ इस अंदाज में दिया।

Yes my love. Indeed we arrived today 😃❤