IPL2018: दिल्ली डेयरडेविल्स की एक और जीत के बाद गंभीर की ये फोटो वायरल, जानिए लोग कैसे कमेंट्स कर रहे हैं

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में गौतम गंभीर ने दिल्ली डेयरडेविल्स की कमान संभाली, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम की हालत काफी खस्ता थी, जिसके बाद उन्होंने खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से तीन मैच में गंभीर प्लेइंग इलेवन में भी शामिल नहीं हुए। फिरोजशाह कोटला मैदान पर दिल्ली डेयरडेविल्स ने बुधवार को बारिश से प्रभावित मैच में राजस्थान रॉयल्स को चार रनों से हराया।

IPL की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें...

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली डेयरडेविल्स की ये तीन मैचों में दूसरी जीत थी। इस मैच में भी गौतम गंभीर प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन टीम की हौसलाअफजाई के लिए स्टेडियम में ही मौजूद थे। मैच के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स ने गौतम गंभीर और अमित मिश्रा की एक फोटो शेयर की, जो खूब वायरल हो रही है।

गंभीर और मिश्रा की इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा गया, 'खुशी का मतलब गौती भाई को मुस्कुराता हुआ देखना।' इस ट्वीट पर कुछ इस तरह के कमेंट्स आए हैं...

What u want to prove..he may have this smile on his face as he is a selfless man😭

But Behind this simple smile hides a series of pains..💔

All becoz of ur worst management👊😣 — GautianPallavi 🇮🇳 (@mspallaviyadav) May 3, 2018

U can keep him away from the playing 11 but u can't keep him away from our hearts — angana sharma (@sharma_angana) May 3, 2018

pls band karo ye nautanki ye dikhawa😑 — -Shraddha-❤23💙 (@D_of_soldier) May 3, 2018