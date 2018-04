पिता के निधन के बाद CSK से वापस जुड़ा ये क्रिकेटर, तो एक हुआ चोट के चलते बाहर

इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) को दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ मैच खेलना है। इस बीच सीएसके के लिए एक बुरी और अच्छी खबर दोनों है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि अच्छी खबर क्या है।

लुंगी एनगिडी अपने पिता के निधन के बाद दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। अब वो एक बार फिर से सीएसके टीम से जुड़ गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं।

सीएसके के आधिकारिक ट्विटर पेज से एक फोटो शेयर की गई है, जिसमें एनगिडी, मार्क वुड और डेविड विली गेंदबाजी प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ दीपक चहर के चोटिल होने से वैसे भी सीएसके का तेज बॉलिंग अटैक कुछ कमजोर सा नजर आ रहा है।

The young pace guns putting their best at the nets this evening for the match tomorrow against the Delhi Daredevils! #whistlepodu pic.twitter.com/WbJnaqVP0v