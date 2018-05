IPL2018: डेल स्टेन ने उठाया KXIP टीम के चयन पर सवाल, इस खिलाड़ी के शामिल नहीं होने से हैरान

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की लगातार हार के बाद अब टीम के चयन पर सवाल उठने लगे हैं। फैन्स जहां युवराज सिंह के टीम में शामिल नहीं होने से खफा हैं, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर डेल स्टेन ने डेविड मिलर को नहीं खिलाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

किंग्स इलेवन पंजाब को सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद टीम की हर तरफ से आलोचना हो रही है। डेल स्टेन ने सवाल उठाया है कि टीम में डेविड मिलर को क्यों नहीं शामिल किया गया। स्टेन ने ट्वीट किया कि डेविड मिलर को कोई मैच खेलने के लिए क्यों नहीं मिल रहा है।

So why isn’t Miller getting a game? #justaskingforafriend — Dale Steyn (@DaleSteyn62) May 14, 2018

I mean, Leg spinner to a left hander. Middle overs, Miller is taking that on.

But I guess at this level everyone should be able to play leggies... — Dale Steyn (@DaleSteyn62) May 14, 2018

स्टेन के इस ट्वीट पर भी लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिया और मिलर और युवी दोनों को टीम में शामिल नहीं करने पर नाराजदी दर्ज की। सोमवार को खेले गए मैच में किंग्स इलेवन पंजाब की पूरी टीम 88 रनों पर ही सिमट गई। 15.1 ओवर में टीम ने घुटने टेक दिए, जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर ने 8.1 ओवर में ही बिना विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल कर लिया। आरसीबी की ओर से विराट कोहली 48 और पार्थिव पटेल 40 रन बनाकर नॉटआउट लौटे। उमेश यादव ने तीन विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।

Same question I asking myself why miller nor yuvi getting a game — Lenson Lavia (@LensonLavia6) May 14, 2018

Its all because of that aussie coach sitting there !! Brad hodge won't let miller play and pick those aussies instead of him and warne won't let klaasen play and pick darcy instead of him !!!!! Kxip should play No game without miller !!! — ansh srivastava (@anshsrivastav13) May 14, 2018