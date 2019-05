16th Lok Sabha Election 2019: 1st क्वॉलिफायर मैच से पहले रांची में धौनी ने दिया वोट

Lok Sabha Election 2019 5th Phase: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा समय में इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे महेंद्र सिंह धौनी वोट देने के लिए रांची पहुंचे। लोकसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण में सात राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें झारखंड की रांची सीट भी शामिल है। धौनी अपने परिवार के साथ वोट देने पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी साक्षी, बेटी जिवा और उनके खास दोस्त भी साथ नजर आए।

खास बात यह है कि धौनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 7 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहला क्वॉलिफायर मैच खेलना है। वोट देने के लिए धौनी रांची आए और यहां से वापस चेन्नई लौटेंगे, जहां उन्हें मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहला क्वॉलिफायर मैच खेलना है। धौनी अपने परिवार के साथ रांची के जवाहर विद्या मंदिर पोलिंग बूथ पर वोट देने के लिए पहुंचे।

Mahendra Singh Dhoni casts his vote at a polling booth in Jawahar Vidya Mandir in Ranchi, Jharkhand. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/3oZx3YwAL5