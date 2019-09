16 साल की उम्र में कुछ ऐसे दिखते थे विराट, शेयर की #Throwback फोटो

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपनी एक बहुत पुरानी फोटो शेयर की है। सोशल मीडिया पर विराट ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनकी ताजा फोटो है और एक फोटो तब की है जब वो 16 साल के थे। विराट की इस फोटो को देखकर आप समझ जाएंगे कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी फिटनेस पर कितना काम किया है।

Me looking at my younger self going 🙅‍♂️🤦‍♂️. #throwback #16yearsold pic.twitter.com/EMFtD7TMnl

विराट ने इन दो तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मैं अपने यंगर सेल्फ को जाता देखता हुआ।' विराट एक समय काफी चबी लगते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस पर जमकर काम किया और मौजूदा समय में वो दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटरों में शुमार हैं। विराट अपने वर्कआउट और डाइट दोनों का काफी ध्यान रखते हैं।

The dedication and hardwork of 'Younger' self has made the person you are today. Nothing to be ashamed of.