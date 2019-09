12YearsOfCaptainDhoni: सोशल मीडिया पर कुछ यूं छाए हैं आज धौनी

#12YearsOfCaptainDhoni: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान 'कैप्टन कूल' महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) ने 14 सितंबर 2007 में ही टीम इंडिया की कमान संभाली थी। आज से 12 साल पहले धौनी टीम इंडिया के कप्तान बने थे। ऐसे में फैन्स सोशल मीडिया पर धौनी की कप्तानी के 12 सालों का जश्न मना रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में 2007 में खेले गए आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप में धौनी को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया था। 24 सितंबर 2007 में भारत ने जोहानिसबर्ग में पाकिस्तान को 5 रन से मात देकर पहले आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया था।

ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से छाए महेंद्र सिंह धौनी को टी-20 की कप्तानी सौंपी गई। उन्होंने 2007 में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर पहला टी-20 विश्व कप भारत के झोली में डाला इसके बाद धौनी का ओहदा लगातार बढ़ता गया और वनडे-टेस्ट की कप्तानी भी मिल गई। पहले टेस्ट में और फिर वनडे में टीम इंडिया को बादशाहत हासिल हुई।

3 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के जमीं पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले धौनी ने जब पहले ही मैच में बिना खाता खोले रनआउट हो गए तो किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य का लीजेंड क्रिकेटर बनकर उभरेगा।

एक समय था जब ग्राउंड पर मास्टर ब्लाटर सचिन तेंदुलकर उतरते थे तो सचिन-सचिन की गूंज पूरे देश में सुनाई देती थी। महेंद्र सिंह धौनी भारत का दूसरे ऐसे लीजेंड प्लेयर्स में है, जो मैदान पर कदम रखते ही धौनी-धौनी की गूंज सिर्फ स्टेडियम में नहीं बल्कि देश के हर घरों से सुनाई देती है। धौनी की कप्तानी को अब 12 साल हो गए हैं। भले ही अब वह टीम इंडिया के कप्तान ना हों, लेकिन फैन्स के लिए वह हमेशा उनके 'कैप्टन कूल' ही रहेंगे। ऐसे में फैन्स सोशल मीडिया पर 'कप्तान धौनी के 12 साल' को सेलिब्रेट कर रहे हैं।

#12YearsOfCaptainDhoni Most Wins in T20 International As CAPTAIN



MS Dhoni - 41 ❤️

D Sammy - 27

W Porterfield - 24

Petter Borren - 20

A Stanikzai - 20#12YearsOfCaptainDhoni #Dhoni 💪 pic.twitter.com/QRr6LR9OQw — Arun Msd-7 (@arunms77) September 14, 2019

Time flies and how! Join us in congratulating Mahi as he completes 12 years of astute Captaincy.

Once a Captain, always our Captain. ❤

.

.#12YearsOfCaptainDhoni #Dhoni #MSDhoni pic.twitter.com/hB0dIsvkw0 — AJ (@_sarcastic_aj) September 14, 2019

To our coolest Captain @msdhoni, here’s our small tribute to your glorious journey as the Captain of the Indian team.



Love,

Proud fans!💙#12YearsOfCaptainDhoni 😊🤗 pic.twitter.com/v8iyFDU0uV — MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) September 13, 2019

A team leader should be able to lead by example especially when the team needs the most. No one can forget the inning played by MSD in 2011 World Cup Final at Wankhede, Mumbai#12YearsOfCaptainDhoni pic.twitter.com/EsKSYBCrPr — Nitya (@_ImNitya_) September 13, 2019

No matters of celebrating #12YearsOfCaptainDhoni because he is still a captain of team India not on paper but on field which is known to everyone. 👍😀#Dhoni pic.twitter.com/cSTmBvU3mP — AnuBhav Kumar (@the_AnuBhavKr) September 14, 2019

बता दें कि 30 दिसंबर 2014 को धौनी ने टेस्ट टीम से संन्यास ले लिया। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट मैच खेले। उन्हीं की कप्तानी में भारतीय टीम टेस्ट में दुनिया की नंबर एक टीम बनी। जिसके बाद विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान बने। धौनी को वनडे और टी-20 से 4 जनवरी 2017 को कप्तानी छोड़ने पड़ी। उन्होंने कुल 199 वनडे और 72 टी-20 मैचों में कप्तानी की। रिकी पोंटिंग और स्टेफिन फ्लेमिंग के बाद धौनी एकलौते ऐसे खिलाड़ी है, जिन्होंने अपने देश के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैचों के लिए कप्तानी की।