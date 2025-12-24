Cricket Logo
विजय हजारे ट्रॉफी में आया तूफानी शतकों का बवंडर, किसी ने 32, किसी ने 33 गेंदों में ठोकी सेंचुरी

संक्षेप:

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दिन तूफानी शतकों का बवंडर देखने को मिला। किसी ने 32, किसी ने 33 तो किसी ने 36 गेंदों में सेंचुरी ठोक दी। इनमें दो बल्लेबाज बिहार के हैं, जबकि एक झारखंड का है, जो कि बिहार में जन्मे हैं।

Dec 24, 2025 01:41 pm IST
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के करीब दो दर्जन मैच एक साथ खेले जा रहे हैं। अलग-अलग शहरों में मुकाबले जारी हैं। इस सीजन का ये पहला ही दिन है और पहले दिन तूफानी शतकों का बवंडर देखने को मिला। कई रिकॉर्ड भी धराशायी हुई, क्योंकि किसी ने 32 गेंदों में तो किसी ने 33 गेंदों में तो किसी ने 36 गेंदों में सेंचुरी ठोक दी। इनमें दो बल्लेबाज बिहार के हैं, जबकि एक झारखंड का है। हैरानी का बात ये है कि वह भी बिहार में ही जन्मा है। एक तरह से बिहार के तीन लाल एक दिन कमाल करते हुए नजर आए हैं।

दरअसल, विजय हजारे ट्रॉफी के मौजूदा सीजन के पहले दिन बिहार के लिए 36 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी ठोकी, जो भारतीय लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी थी। इसके कुछ देर बाद बिहार की टीम के कप्तान सकीबुल गनी ने 32 गेंदों में शतक ठोक सनसनी मचा दी, जो कि लिस्ट ए क्रिकेट की किसी भी भारतीय द्वारा लगाई गई सबसे तेज सेंचुरी रही। इसके बाद बारी आई झारखंड के कप्तान ईशान किशन की। ईशान किशन बिहार के पटना में जन्मे हैं और वे झारखंड के लिए खेलते हैं।

झारखंड के लिए खेलते हुए उन्होंने विजय हजारे में 33 गेंदों में शतक ठोक दिया। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कमाल कर दिया। लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास की ये दूसरी सबसे तेज सेंचुरी किसी भी भारतीय द्वारा है। सुबह करीब 11 बजे तक वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए थे, लेकिन दोपहर तक वे चौथे नंबर पर खिसक गए। हालांकि, वे सबसे कम उम्र में विजय हजारे ट्रॉफी में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं।

एक पारी में 3 शतक

बिहार और अरुणाचल के बीच रांची में खेले जा रहे मैच में तो तीन शतक एक ही टीम के बल्लेबाजों ने जड़े। इनमें वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी के अलावा आयुष लोहारुका का नाम शामिल है। बिहार ने 574 रनों का विशाल स्कोर भी बनाया, जो लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है। कुछ और बल्लेबाज भी हैं, जिन्होंने पहले दिन शतक जड़े। इनमें रिकी भुई का नाम भी शामिल है, जबकि एक-एक पारियां अभी बाकी हैं।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
