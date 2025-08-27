Stir in the ICC ODI Rankings Australia centurions trio benefited Rohit Sharma and Virat Kohli are at which number ICC वनडे रैंकिंग में हुई हलचल, ऑस्ट्रेलिया के तीन 'शतकवीरों' को फायदा; रोहित-विराट किस नंबर पर?, Cricket Hindi News - Hindustan
ICC वनडे रैंकिंग में हुई हलचल, ऑस्ट्रेलिया के तीन 'शतकवीरों' को फायदा; रोहित-विराट किस नंबर पर?

Latest ICC Men's ODI Player Rankings: ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन को आईसीसी वनडे बल्लेबजों की रैंकिंग में फायदा मिला है। जानिए, दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली किस नंबर हैं?

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 02:39 PM
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को पुरुष वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी की हैं, जिसमें हलचल देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलिया के तीन 'शतकवीरों' को ताजा रैंकिंग में फायाद हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 431/2 का स्कोर बनाया था, जिसमें ट्रैविस हेड (142), मिचेल मार्श (100) और कैमरून ग्रीन (नाबाद 118) ने शतक लगाए। हेड बल्लेलाजों की सूची में एक स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर आ गए हैं। मार्श चार पायदान ऊपर 44वें चले गए जबकि ग्रीन 40 स्थान की छलांग लगाकर 78वें पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ियों ने पहली बार किसी वनडे मैच में शतक जमाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी मैच 276 रनों से जीता। हालांकि, साउथ अफ्रीका ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया।

ऑस्ट्रेलियाई के जोश इंगलिस 23 स्थानों की छलांग लगाकर 64वें पर आए गए हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 87 रनों की पारी खेली थी। शुभमन गिल नंबर-1 वनडे बल्लेबाज हैं। उनके खाते में रेटिंग 784 अंक हैं। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा दूसरे और विराट कोहली चौथे नंबर पर बरकरार हैं। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित के 756 और कोहली के 736 अंक हैं। टॉप-10 में भारत के चार बल्लेबाज हैं। श्रेयस अय्यर (704) आठवें स्थान पर हैं। भारत ने आखिरी वनडे मैच मार्च 2025 में खेला था, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम तीसरे पायदान (739) पर हैं।

वहीं, वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में कड़ी टक्कर है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज समाप्त होने के बाद श्रीलंकाई स्पिनर महेश तीक्षणा 671 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गए हैं। साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज के भी 671 अंक हैं। महाराज ने अंतिम मैच में 57 रन देकर एक विकेट लिया था, जिसके बाद उनकी रेटिंग गिरकर तीक्षणा के बराबर हो गई। साउत अफ्रीका के पेसर लुंगी एनगिडी के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों में सात विकेट लेने वाले के बाद छह स्थान की छलांग लगाकर 28वें पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सीन एबॉट (नौ स्थान चढ़कर 48वें पर) और नाथन एलिस (21 स्थान ऊपर 65वें पर) को भी लाभ मिला है।