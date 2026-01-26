अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में ठोकी फिफ्टी तो युवराज सिंह ने कर दिया ट्रोल, बोले- अभी भी...
अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 14 गेंदों में फिफ्टी ठोकी। बावजूद इसके उनके गुरु युवराज सिंह ने उनको ट्रोल कर दिया। अभिषेक 12 गेंदों वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं।
अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मुकाबले में महज 14 गेंदों में फिफ्टी ठोक दी। भारतीय सरजमीं पर किसी भी बल्लेबाज की ये सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल फिफ्टी थी। बावजूद इसके उनके गुरु और पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने उनको ट्रोल कर दिया। इसके पीछे की वजह ये थी कि अभिषेक शर्मा अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके, जो उन्होंने 2007 में बनाया था।
युवराज सिंह के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड फुल मेंबर्स नेशन टीम के खिलाड़ी के तौर पर है। यही वजह से थी कि युवराज ने अपने चेले अभिषेक शर्मा की तारीफ तो की, लेकिन पहले ट्रोल भी कर दिया। युवराज सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, “अभी भी 12 गेंदों पर 50 रन नहीं बना पा रहे हो, है ना? बहुत बढ़िया खेला - ऐसे ही मजबूती से खेलते रहो!”
अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में 14 गेंदों में अर्धशतक और 20 गेंदों में ताबड़तोड़ 68 रनों की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 340 का था। इस पारी में 7 चौके और 5 छक्के उन्होंने जड़े। 58 रन उनके बल्ले से सिर्फ चौके और छक्कों से आए। बाकी के 10 रन उन्होंने दौड़कर पूरे किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 20 गेंदों की तूफानी पारी के दौरान उन्होंने एक भी गेंद को खाली नहीं जाने दिया। ये अपने आप में बड़ी बात है।
बाएं हाथ या ये बल्लेबाज पिछले मैच में पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गया था। बावजूद इसके वह इस मैच में बेखौफ अंदाज में खेला और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दीं। अभिषेक शर्मा इस समय आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज हैं और वह खेल भी ऐसे ही रहे हैं। आने वाले समय में उनको टी20 किंग का दर्जा भी मिल सकता है, क्योंकि वे इस फॉर्मेट में कुछ अलग ही आग लेकर मैदान पर उतरते हैं। ये हम आईपीएल में भी देख चुके हैं, जब वे ट्रैविस हेड के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो इसी तरह खतरनाक बल्लेबाज नजर आते हैं।