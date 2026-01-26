Cricket Logo
अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में ठोकी फिफ्टी तो युवराज सिंह ने कर दिया ट्रोल, बोले- अभी भी...

अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में ठोकी फिफ्टी तो युवराज सिंह ने कर दिया ट्रोल, बोले- अभी भी...

संक्षेप:

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 14 गेंदों में फिफ्टी ठोकी। बावजूद इसके उनके गुरु युवराज सिंह ने उनको ट्रोल कर दिया। अभिषेक 12 गेंदों वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं।

Jan 26, 2026 01:17 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मुकाबले में महज 14 गेंदों में फिफ्टी ठोक दी। भारतीय सरजमीं पर किसी भी बल्लेबाज की ये सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल फिफ्टी थी। बावजूद इसके उनके गुरु और पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने उनको ट्रोल कर दिया। इसके पीछे की वजह ये थी कि अभिषेक शर्मा अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके, जो उन्होंने 2007 में बनाया था।

युवराज सिंह के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड फुल मेंबर्स नेशन टीम के खिलाड़ी के तौर पर है। यही वजह से थी कि युवराज ने अपने चेले अभिषेक शर्मा की तारीफ तो की, लेकिन पहले ट्रोल भी कर दिया। युवराज सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, “अभी भी 12 गेंदों पर 50 रन नहीं बना पा रहे हो, है ना? बहुत बढ़िया खेला - ऐसे ही मजबूती से खेलते रहो!”

अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में 14 गेंदों में अर्धशतक और 20 गेंदों में ताबड़तोड़ 68 रनों की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 340 का था। इस पारी में 7 चौके और 5 छक्के उन्होंने जड़े। 58 रन उनके बल्ले से सिर्फ चौके और छक्कों से आए। बाकी के 10 रन उन्होंने दौड़कर पूरे किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 20 गेंदों की तूफानी पारी के दौरान उन्होंने एक भी गेंद को खाली नहीं जाने दिया। ये अपने आप में बड़ी बात है।

बाएं हाथ या ये बल्लेबाज पिछले मैच में पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गया था। बावजूद इसके वह इस मैच में बेखौफ अंदाज में खेला और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दीं। अभिषेक शर्मा इस समय आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज हैं और वह खेल भी ऐसे ही रहे हैं। आने वाले समय में उनको टी20 किंग का दर्जा भी मिल सकता है, क्योंकि वे इस फॉर्मेट में कुछ अलग ही आग लेकर मैदान पर उतरते हैं। ये हम आईपीएल में भी देख चुके हैं, जब वे ट्रैविस हेड के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो इसी तरह खतरनाक बल्लेबाज नजर आते हैं।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
