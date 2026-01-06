स्टीव स्मिथ ने तोड़ दिया सर डॉन ब्रैडमैन का ये बड़ा रिकॉर्ड, सिडनी में ठोकी शानदार सेंचुरी
स्टीव स्मिथ ने सर डॉन ब्रैडमैन का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिडनी में शानदार सेंचुरी स्टीव स्मिथ ने जड़ी। इसी पारी के दौरान वह इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी बन गए।
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अपने ही देश के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का एक बड़ा रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में सिडनी के मैदान पर स्टीव स्मिथ ने एक शानदार सेंचुरी ठोकी। इसी पारी के दौरान वह इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए और सर डॉन ब्रैडमैन का दशकों पुराना रिकॉर्ड टूट गया।
स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी में 129 रन की पारी खेली और तीसरे दिन के खेल के बाद नाबाद लौटे। 129 रनों के साथ इंग्लैंड के खिलाफ उनके रनों की संख्या इंटरनेशनल क्रिकेट में 5085 हो गए, जबकि डॉन ब्रैडमैन ने 5028 रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे। ब्रैडमैन ने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेली है, जबकि स्मिथ ने टी20 और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को मिलाकर यह आंकड़ा हासिल किया है।
स्मिथ दुनिया के चौथे ऐसे बल्लेबाज भी बन गए, जिन्होंने एक देश के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 या इससे ज्यादा रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने दो देशों के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की हुई है, जबकि विराट कोहली भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। बाकी दो नाम स्मिथ और डॉन ब्रैडमैन के हैं। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6707 और श्रीलंका के खिलाफ 5108 रन बनाए थे, जबकि विराट कोहली ने 5551 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी एक विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन
6707 - सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया
5551 - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया
5108 - सचिन तेंदुलकर बनाम श्रीलंका
5085* - स्टीवन स्मिथ बनाम इंग्लैंड
5028 - डॉन ब्रैडमैन बनाम इंग्लैंड
दाएं हाथ के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का ये मौजूदा एशेज सीरीज में पहला शतक है। अभी तक वे इस सीरीज में एक अर्धशतक ही जड़ पाए थे। हालांकि, कप्तान के तौर पर उन्होंने दो मैच इस सीरीज में जिताए हैं। एक मैच हारे हैं और एक मुकाबला जारी है। स्मिथ के टेस्ट शतकों की संख्या अब 37 हो चुकी है। 11 महीने के बाद स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ा है। आखिरी शतक उनका फरवरी 2025 में श्रीलंका में आया था।