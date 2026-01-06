Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Steven Smith has broken Sir Don Bradman s Record of Most runs vs England in International Cricket For Australia
स्टीव स्मिथ ने तोड़ दिया सर डॉन ब्रैडमैन का ये बड़ा रिकॉर्ड, सिडनी में ठोकी शानदार सेंचुरी

स्टीव स्मिथ ने तोड़ दिया सर डॉन ब्रैडमैन का ये बड़ा रिकॉर्ड, सिडनी में ठोकी शानदार सेंचुरी

संक्षेप:

स्टीव स्मिथ ने सर डॉन ब्रैडमैन का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिडनी में शानदार सेंचुरी स्टीव स्मिथ ने जड़ी। इसी पारी के दौरान वह इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी बन गए।

Jan 06, 2026 01:11 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अपने ही देश के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का एक बड़ा रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में सिडनी के मैदान पर स्टीव स्मिथ ने एक शानदार सेंचुरी ठोकी। इसी पारी के दौरान वह इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए और सर डॉन ब्रैडमैन का दशकों पुराना रिकॉर्ड टूट गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी में 129 रन की पारी खेली और तीसरे दिन के खेल के बाद नाबाद लौटे। 129 रनों के साथ इंग्लैंड के खिलाफ उनके रनों की संख्या इंटरनेशनल क्रिकेट में 5085 हो गए, जबकि डॉन ब्रैडमैन ने 5028 रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे। ब्रैडमैन ने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेली है, जबकि स्मिथ ने टी20 और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को मिलाकर यह आंकड़ा हासिल किया है।

स्मिथ दुनिया के चौथे ऐसे बल्लेबाज भी बन गए, जिन्होंने एक देश के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 या इससे ज्यादा रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने दो देशों के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की हुई है, जबकि विराट कोहली भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। बाकी दो नाम स्मिथ और डॉन ब्रैडमैन के हैं। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6707 और श्रीलंका के खिलाफ 5108 रन बनाए थे, जबकि विराट कोहली ने 5551 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी एक विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन

6707 - सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया

5551 - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया

5108 - सचिन तेंदुलकर बनाम श्रीलंका

5085* - स्टीवन स्मिथ बनाम इंग्लैंड

5028 - डॉन ब्रैडमैन बनाम इंग्लैंड

दाएं हाथ के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का ये मौजूदा एशेज सीरीज में पहला शतक है। अभी तक वे इस सीरीज में एक अर्धशतक ही जड़ पाए थे। हालांकि, कप्तान के तौर पर उन्होंने दो मैच इस सीरीज में जिताए हैं। एक मैच हारे हैं और एक मुकाबला जारी है। स्मिथ के टेस्ट शतकों की संख्या अब 37 हो चुकी है। 11 महीने के बाद स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ा है। आखिरी शतक उनका फरवरी 2025 में श्रीलंका में आया था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Steve Smith Don Bradman Sir Don Bradman
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |