शुभमन गिल vs स्टीव स्मिथ: 26 साल की उम्र में प्रिंस का प्रदर्शन दे रहा अगले किंग की दस्तक

संक्षेप: शुभमन गिल अभी 26 साल के हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके प्रदर्शन और स्टीम स्मिथ के 26 साल के उम्र में प्रदर्शन में अद्भुत समानता है। चाहे पारियों की बात हो या रन की, चाहे शतकों की बात हो या अर्धशतक की, चाहे औसत हो या डक; दोनों का प्रदर्शन लगभग कॉर्बन कॉपी जैसा दिख रहा। 

Thu, 16 Oct 2025 10:56 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियम्सन। चारों समकालीन बल्लेबाज और चारों ही बेजोड़। क्रिकेट का एक पूरा दौर इनसे पहचाना जाता है और इन्हें फैब-4 के नाम से जाना गया। चारों अब अपने इंटरनेशनल करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। उनके बाद नए फैब 4 की जब भी चर्चा होती है तो 'प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट' शुभमन गिल का उसमें नाम जरूर लिया जाता है। वह 26 साल के हैं और टेस्ट के बाद अब वनडे में भी भारतीय टीम की कमान उनके हाथों में सौंपी जा चुकी है। चूंकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची है तो आइए देखते हैं स्टीव स्मिथ के मुकाबले गिल कहां ठहरते हैं? 26 की उम्र में स्मिथ का कैसा प्रदर्शन था?

दोनों के प्रदर्शन में अद्भुत समानता

शुभमन गिल अभी 26 साल के हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके प्रदर्शन और स्टीम स्मिथ के 26 साल के उम्र में प्रदर्शन में अद्भुत समानता है। चाहे पारियों की बात हो या रन की, चाहे शतकों की बात हो या औसत की।

26 साल की उम्र में स्टीव स्मिथ का प्रदर्शन

सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 26 साल की उम्र में स्टीव स्मिथ ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में कुल मिलाकर 159 पारियां खेली थी। इनमें 46.80 की औसत से उन्होंने 6365 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 19 शतक और 27 अर्धशतक जड़े। 6 पारियों में वह खाता नहीं खोल पाए थे। उस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 215 रन था।

26 की उम्र में शुभमन गिल का प्रदर्शन

अब शुभमन गिल के आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों में अद्भुत साम्यता साफ नजर आती है। उन्होंने 155 पारियां खेली हैं यानी स्टीव स्मिथ से सिर्फ 2 कम। इस दौरान गिल ने 6319 रन बनाए हैं जो स्मिथ से सिर्फ 46 रन कम है। दोनों के शतक भी बराबर हैं यानी 19-19 शतक। अर्धशतक के मामले में भी गिल स्मिथ से सिर्फ 1 ही पीछे हैं जब वह 26 साल के थे। तब स्मिथ ने 27 अर्धशतक लगाए थे और गिल के 26 अर्धशतक हैं। तब स्मिथ 6 पारियों में बिना खाता खोले आउट हुए थे और गिल भी 7 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। स्मिथ के रन बनाने का औसत 46.80 था तो गिल का 45.78 है। तब स्मिथ का सर्वोच्च स्कोर 215 था और गिल का 269 है।

गिल 'द नेक्स्ट किंग'!

शुभमन गिल के आंकड़े बताते हैं अगर वह प्रदर्शन का यही स्तर आगे भी बरकरार रखते हैं तो उनकी पहचान 'किंग गिल' की जरूर बनेगी। टेस्ट में कप्तानी के बाद उनकी बल्लेबाजी और भी ज्यादा निखर गई थी। उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी गिल की बल्लेबाजी और ज्यादा निखरेगी। यह बतौर कप्तान उनकी पहली वनडे सीरीज है।

