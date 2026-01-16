BBL में स्टीव स्मिथ ने खेली तूफानी पारी, लगाया दूसरा सबसे तेज शतक; जड़ा 107 मीटर का छक्का

Cricket Logo
संक्षेप:

स्टीव स्मिथ ने बिग बैश लीग 2025-26 में सिडनी सिक्सर्स बनाम सिडनी थंडर के मैच में धमाकेदार प्रदर्शन किया। सिडनी में स्मिथ ने सिर्फ 41 गेंदों में शतक जड़कर BBL के संयुक्त दूसरे सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक ओवर में लगातार गेंदों पर 4 छक्के भी जड़े।

Jan 16, 2026 10:25 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
स्टीव स्मिथ ने शुक्रवार को बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेलते हुए धमाकेदार पारी खेली। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में स्टीव स्मिथ ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों में शतक जड़ दिया, जो BBL इतिहास का संयुक्त दूसरा सबसे तेज शतक है। उन्होंने अपनी तेजतर्रार पारी के दौरान 107 मीटर का विशाल छक्का भी लगाया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। स्टीव स्मिथ की शतकीय पारी की बदौलत बिग बैश लीग 2025-26 के 37वें मैच में सिडनी सिक्सर्स ने सिडनी थंडर को 5 विकेट से हराया।

सिडनी थंडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 189 रन बनाए। थंडर की ओर से डेविड वॉर्नर ने 65 गेंदों में 110 रन की पारी खेली। वहीं सिक्सर्स के लिए सैम करने 28 रन देकर तीन विकेट चटकाए। जवाब में सिक्सर्स ने 17.2 ओवर में 5 विकेट पर 191 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। स्मिथ ने बाबर आजम के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 141 रन की सााझेदारी की। बाबर आजम ने 47 रन (39 गेंदें) बनाए। वहीं स्टीव स्मिथ ने 42 गेंदों में 100 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 9 छक्के लगाए।

अपनी पारी के दौरान उन्होंने नाथन मैकएंड्र्यू की गेंद पर 107 मीटर का विशाल छक्का जड़ा, जो SCG की छत पर जा गिरा और सीजन का सबसे लंबा छक्का बना। इसके अलावा, स्मिथ ने रेयान हैडली के एक ओवर में 4 लगातार छक्के लगाकर 32 रन बटोरे, जो BBL इतिहास का सबसे महंगा ओवर बन गया है।

ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर स्टीव स्मिथ का यह चौथा बिग बैश लीग शतक था, जिससे उन्होंने सबसे ज्यादा BBL शतकों का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

