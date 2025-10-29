Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Steve Smith smashed a Century on his return for New South Wales in the Sheffield Shield his Ashes preparation up
शेफील्ड शील्ड में स्टीव स्मिथ ने ठोकी सेंचुरी, एशेज सीरीज से पहले गरजा 'कप्तान' का बल्ला

शेफील्ड शील्ड में स्टीव स्मिथ ने ठोकी सेंचुरी, एशेज सीरीज से पहले गरजा 'कप्तान' का बल्ला

संक्षेप: शेफील्ड शील्ड में स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी ठोकी है। एशेज सीरीज से पहले स्टैंड इन कैप्टन का बल्ला गरजा है। स्मिथ पहले मैच में कप्तानी करेंगे, क्योंकि पैट कमिंस पहले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं।

Wed, 29 Oct 2025 12:44 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज अगले महीने से शुरू हो रही है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के स्टैंड इन कैप्टन स्टीव स्मिथ शेफील्ड शील्ड में खेल रहे हैं। एशेज सीरीज से पहले वह डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दमदार लय में नजर आए हैं। स्टीव स्मिथ ने घरेलू क्रिकेट में वापसी करते हुए दमदार शतक जड़ा है। इस तरह कहा जा सकता है कि स्टीव स्मिथ की एशेज सीरीज की तैयारी धाकड़ है। कुछ और मैच भी वे न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उनके सामने मार्नस लाबुशेन वाली टीम थी।

स्टीव स्मिथ क्वींसलैंड के खिलाफ शेफील्ड शील्ड के इस मैच में नंबर चार पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। उन्होंने 176 गेंदों का सामना किया। 20 चौके और एक छक्का अपनी 118 रनों की पारी में उन्होंने जड़ा। उनका स्ट्राइक रेट 67.05 का था। स्मिथ घरेलू परिस्थितियों में कितने खतरनाक हैं, ये सभी को पता है। एशेज सीरीज में अब उनके कंधों पर पहले मैच में दोहरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उनको कप्तानी भी करनी है। इसके पीछे का कारण ये है कि पैट कमिंस पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के नियमित कप्तान हैं।

न्यू साउथ वेल्स के लिए स्टीव स्मिथ तब बल्लेबाजी के लिए उतरे, जब टीम को अच्छी शुरुआत मिली। 116 रन पर 2 विकेट गिर गए थे। इसके बाद उन्होंने कुर्टिस पीटरसन के साथ 202 रनों की साझेदारी की। टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया। अपना शतक पूरा किया और आउट हो गए। पीटरसन ने भी इस बीच शतक पूरा किया और वे खबर लिखे जाने तक नाबाद हैं।

कॉन्टास फिर हुए फेल

हालांकि, सैम कॉन्टास का बल्ला इस मैच भी नहीं चला। वे टेस्ट टीम में अगले कुछ समय तक जगह नहीं बना पाएंगे। अपने डेब्यू मैच में उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी कर सभी का दिल जीता था, लेकिन इसके बाद से लगभग हर पारी में वे बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं और घरेलू क्रिकेट में भी उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, जो उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में ओपनर्स की जगह खाली है और उस्मान ख्वाजा के बाद एक और स्थान खाली हो जाएगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
