Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Steve Smith set to play for Sialkot Stallionz in the PSL he goes unsold in IPL 2026 Auction
IPL से नजरअंदाज किए गए स्टीव स्मिथ ने किया पाकिस्तान का रुख, इस टीम के लिए खेल सकते हैं PSL

संक्षेप:

IPL से नजरअंदाज किए गए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान का रुख किया है। उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में खेलने की इच्छा जाहिर की है और जल्द ही उनको एक टीम में चुना जा सकता है।  

Feb 04, 2026 08:31 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ को IPL 2026 के लिए किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था। हालांकि, वे आईपीएल में रजिस्टर्ड प्लेयर अवेलबल पूल का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने अब पाकिस्तान का रुख कर लिया है। खबर है कि स्टीव स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के 2026 के सीजन में खेलने वाले हैं। एक टीम के साथ उनका करार भी हो चुका है, जिसको लेकर आधिकारिक ऐलान जल्द होने की उम्मीद है। मंगलवार 3 फरवरी को पीएसएल की कुछ टीमों ने रिटेंशन लिस्ट जारी की है, लेकिन उस लिस्ट में स्मिथ का नाम नहीं है।

क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो स्टीव स्मिथ पीएसएल के 10वें सीजन में सियालकोट स्टैलियंस के लिए खेलते हुए नजर आने वाले हैं। 7 फरवरी को सियालकोट स्टैलियंस अपने रिटेंशन प्लेयर्स की लिस्ट को जारी करेगी। उस लिस्ट में स्टीव स्मिथ का नाम भी शामिल होने की संभावना है। अगर इस बीच आईपीएल के किसी रिप्लेसमेंट के तौर पर स्टीव स्मिथ को देखा जाता है तो वे पीएसएल छोड़ भी सकते हैं। ऐसा पहले भी कई प्लेयर कर चुके हैं। स्टीव स्मिथ काफी समय तक आईपीएल खेले हैं और दो टीमों की कप्तानी भी कर चुके हैं।

मंगलवार 3 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की रिटेंशन लिस्ट जारी की है। 8 टीमों के साथ टूर्नामेंट खेला जाएगा और इनमें से 6 टीमों ने अपने पत्ते रिटेंशन के खोल दिए हैं। एक टीम ने कोई भी रिटेंशन नहीं करने का फैसला किया है। ऑक्शन से वह टीम खिलाड़ियों को पिक करेगी। ये टीम है, मुल्तान सुल्तान्स। वहीं, नई बनी टीम सियालकोट स्टैलियंस और हैदराबाद की टीम 7 फरवरी को रिटेंशन्स का ऐलान करेगी। इस्लामाबाद युनाइटेड ने 3, जबकि लाहौर कलंदर्स, पेशावर जाल्मी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स ने 4-4 रिटेंशन किए हैं।

PSL रिटेंशन लिस्ट

लाहौर कलंदर्स: शाहीन शाह अफरीदी (प्लैटिनम), अब्दुल्ला शफीक (डायमंड), सिकंदर रजा (गोल्ड) और मोहम्मद नईम (सिल्वर)

क्वेटा ग्लैडिएटर्स: अबरार अहमद (प्लैटिनम), उस्मान तारिक (डायमंड), हसन नवाज (गोल्ड) और शमील हुसैन (इमर्जिंग)

इस्लामाबाद यूनाइटेड: शादाब खान (प्लैटिनम), सलमान इरशाद (गोल्ड) और एंड्रीज गौस (सिल्वर)

पेशावर जाल्मी: बाबर आजम (प्लैटिनम), सुफियान मोकिम (डायमंड), अब्दुल समद (गोल्ड) और अली रजा (इमर्जिंग)

कराची किंग्स: हसन अली (प्लैटिनम), मोहम्मद अब्बास अफरीदी (डायमंड), खुशदिल शाह (गोल्ड) और साद बेग (इमर्जिंग)

मुल्तान सुल्तांस: ज़ीरो रिटेंशन

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
