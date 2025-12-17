स्टीव स्मिथ की चोट बन गई उस्मान ख्वाजा के लिए वरदान, मिला करियर का आखिरी जीवनदान
स्टीव स्मिथ की चोट उस्मान ख्वाजा के लिए वरदान साबित हो गई। उस्मान ख्वाजा को एक तरह से करियर का आखिरी जीवनदान मिला है। वे एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी।
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में खेले थे, लेकिन उस मैच में वे शुरुआत में ही चोटिल हो गए थे। पहले टेस्ट में उन्होंने काफी कम बल्लेबाजी की थी। हालांकि, अगले टेस्ट से उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि वे पूरी तरह फिट नहीं थे। इस बीच दोनों टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीते तो कहा गया कि उस्मान ख्वाजा का करियर समाप्त हो गया है। हालांकि, वे एशेज स्क्वॉड में बने रहे, लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि 2-0 से आगे चल रही ऑस्ट्रेलिया की टीम में अब उनको मौका मिल पाएगा, क्योंकि ओपनर के तौर पर ट्रैविस हेड ने जिम्मेदारी संभाल ली थी। हालांकि, एक दूसरे खिलाड़ी की चोट उस्मान ख्वाजा के लिए वरदान साबित हुई और उनके करियर को आखिरी बार एक और जीवनदान मिल गया।
दरअसल, पहले दो टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले स्टीव स्मिथ तीसरे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे। ट्रेनिंग के दौरान एक गेंद स्टीव स्मिथ के सिर पर लगी थी। उनको वर्टिगो की समस्या हुई। ऐसे में उनको प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया। ये चोट उस्मान ख्वाजा के लिए वरदान बनी और उनको कप्तान पैट कमिंस ने एडिलेड में जारी तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में जगह दी। करीब 3 साल पहले भी उस्मान ख्वाजा की वापसी इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में हुई थी। 2019 में आखिरी टेस्ट खेलने वाले उस्मान ख्वाजा 2022 में फिर से लौटे थे, जब ट्रैविस हेड की चोट उनके लिए वरदान साबित हुई थी।
2022 के बाद से उस्मान ख्वाजा लगातार ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम का हिस्सा रहे। हालांकि, मौजूदा समय में उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। इसके अलावा फिटनेस की समस्या भी उनके साथ रही है। उम्र भी एक कारण है कि उनका करियर अब आखिरी पड़ाव पर है। 18 दिसंबर को 39 साल के होने जा रहे उस्मान ख्वाजा एशेज सीरीज के बाद शायद ही आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम में नजर आएं। ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी इससे पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब देखना ये है कि उस्मान ख्वाजा इस जीवनदान का कितना फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि एडिलेड उनको रास आता है, जहां उनका औसत दमदार है।