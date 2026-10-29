स्टीव स्मिथ गर्दन में चोट के कारण इंग्लैंड सीरीज से हुए बाहर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया फिटनेस अपडेट

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ गर्दन की चोट के कारण साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ दिसंबर में होने वाली टेस्ट सीरीज तक फिट होने की उम्मीद है।

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ चोट के कारण दिसंबर तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। स्कैन से पता चला है कि पूर्व कप्तान के गर्दन में चोट लगी है और इस वजह से वह केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के निर्णायक मैच से बाहर हो गए हैं। वहीं स्मिथ दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली ऑस्ट्रेलिया की घरेलू टेस्ट सीरीज से पहले चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अनुभवी बल्लेबाज स्मिथ को दूसरे टेस्ट के चौथे दिन गर्दन में दर्द हुआ था। उनको उम्मीद थी कि वह तीसरे मैच से पहले रिकवर कर जाएंगे लेकिन वह फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए और प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए थे। स्टीव आगामी इंग्लैंड सीरीज से भी बाहर हो गए हैं।

स्मिथ को हेलमेट पर लगी थी गेंद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को डरबन के किंग्समीड में पहले टेस्ट मैच में हेलमेट पर एक तेज रफ्तार गेंद लगी थी, जो साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नोर्खिया ने फेंकी थी। जिसके बाद उन्होंने दूसरी पारी के दौरान फील्डिंग नहीं की। अगले दिन भी स्मिथ फील्डिंग के लिए नहीं उतरे। लेकिन पांचवें दिन स्लिप में उन्हें फील्डिंग करते देखा गया । उन्होंने मैट रेनशॉ की गेंद पर काइल वेरेन्ने का कैच भी लपका । स्मिथ को 2019 में एशेज टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद भी सिर पर लगी थी।

इंग्लैंड सीरीज से भी हुए बाहर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को बताया कि एमआरआई स्कैन में स्टीव स्मिथ की गर्दन के जोड़ में चोट पाई गई है, जो गर्दन को संभालने और हिलाने-डुलाने में मदद करता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में कहा, "पिछले सप्ताह दूसरे टेस्ट के चौथे दिन स्टीव स्मिथ को गर्दन में दर्द की शिकायत हुई थी। इसके बाद कराए गए एमआरआई स्कैन से गर्दन की एक 'सर्विकल फैसेट ज्वॉइंट' की चोट की पुष्टि हुई। इसी वजह से और गर्दन की सीमित गति के कारण वह मौजूदा टेस्ट मैच खेलने के लिए फिट नहीं थे। स्टीव स्मिथ का इलाज और रिकवरी का काम जारी रहेगा। उम्मीद है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली अगली घरेलू टेस्ट सीरीज तक पूरी तरह ठीक होकर मैदान पर लौट आएंगे।" स्टीव स्मिथ आगामी इंग्लैंड सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड की टीम नवंबर में तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी।