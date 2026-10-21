स्टीव स्मिथ ने टेस्ट में 11 हजारी बनकर किया कमाल, राहुल द्रविड़ को पछाड़ा; सचिन तेंदुलकर बच गए
Steve Smith 11000 Test Runs: स्टीव स्मिथ ने साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट के चौथे दिन बड़ी पारी नहीं खेली। हालांकि, स्मिथ ने आउट होने से पहले 11 हजार टेस्ट रन कंप्लीट कर लिए।
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच गकेबरहा के मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। बुधवार को मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की हालत खस्त हो गई और उसे फॉलोऑन के लिए मजूबर होना पड़ा। मेजबान साउथ अफ्रीका के 425/9 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 42.3 ओवर में 99 रनों पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका ने 326 रनों की बढ़त हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने पहली पारी में 88 गेंदों का सामना करने के बाद 28 रन जोड़े, जिसमें दो चौके शामिल हैं। उन्हें वियान मुल्डर ने 41वें ओवर में बोल्ड किया। 37 वर्षीय स्मिथ ने अपनी पारी में 28वां रन बनाते ही टेस्ट क्रिकेट में 11 हजार रन कंप्लीट किए और कमाल कर दिया। वह टेस्ट इतिहास में 11 हजार या उससे अधिक रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के तीसरे और कुल 12वें क्रिकेटर हैं। स्मिथ गकेबरहा में करियर का 127वां टेस्ट खेल रहे हैं।
स्टीव स्मिथ ने राहुल द्रविड़ को पछाड़ा
स्टीव स्मिथ टेस्ट में पारियों के लिहाज से सबसे तेज 11000 टेस्ट रन कंप्लीट करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पांचवें पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 226 पारियों में यह आंकड़ा छुआ। स्मिथ ने भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ और साउथ अफ्रीका के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर जैक्स कैलिस को पछाड़ा है। दोनों 234 पारियों में 11 हजारी बने थे। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर लिस्ट में पीछे छूटने से बच गए। सचिन ने 223 पारियों में यह कारनामा अंजाम दिया था। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर कुमार संगकारा फेहरिस्त में शीर्ष पर काबिज हैं। उन्होंने 208 पारियों में 11 हजार टेस्ट रन पूरे किए थे। उनके बाद ब्रायन लारा और रिकी पोंटिंग हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज लारा 213 जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान पोंटिंग 222 पारियों में 11 हजारी बने थे।
पारियों के लिहाज से सबसे तेज 11000 टेस्ट रन
208 - कुमार संगकारा (श्रीलंका)
213 - ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज)
222 - रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
223 - सचिन तेंदुलकर (भारत)
226 - स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
234 - राहुल द्रविड़ (भारत)
234 - जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका)
237 - महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
238 - जो रूट (इंग्लैंड)
252 - एलेस्टेयर कुक (इंग्लैंड)
256 - शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज)
259 - एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया)
टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर (मैचों की संख्या)
15921 — सचिन तेंदुलकर (200)
14278 — जो रूट (169)
13378 — रिकी पोंटिंग (168)
13289 — जैक्स कैलिस (166)
13288 — राहुल द्रविड़ (164)
12472 — एलेस्टेयर कुक (161)
12400 — कुमार संगकारा (134)
11953 — ब्रायन लारा (131)
11867 — शिवनारायण चंद्रपॉल (164)
11814 — महेला जयवर्धने (149)
11174 — एलन बॉर्डर (156)
11000 — स्टीव स्मिथ (127)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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