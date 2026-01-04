उस्मान ख्वाजा के बाद क्या स्टीव स्मिथ भी करने वाले हैं रिटायरमेंट का ऐलान? दिया ये जवाब

Cricket Logo
उस्मान ख्वाजा के बाद ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम में रिटायरमेंट की लाइन लगने वाली है। स्टीव स्मिथ, नाथन लायन और मिचेल स्टार्क जैसे सीनियर खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर है। स्मिथ ने इस सवाल का जवाब पांचवें टेस्ट से पहले दिया है।

Jan 04, 2026 06:31 am IST
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सिडनी में जारी 5वां टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट होगा। ख्वाजा की तरह ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा टेस्ट टीम में कई और सीनियर खिलाड़ी हैं जो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। जिसमें से एक स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी हैं, जो इस समय पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम की कमान भी संभाले हुए हैं। जब मैच शुरू होने से पहले स्मिथ से पूछा गया कि क्या ख्वाजा की तरह सिडनी टेस्ट उनके करियर का भी आखिरी मैच होगा तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने जोरदार जवाब दिया।

स्टीव स्मिथ ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “नहीं (यह मेरा आखिरी टेस्ट नहीं होगा)। मुझे इसमें मजा आ रहा है। यह मजेदार है। हमारे पास सच में एक बहुत अच्छी टीम है। पिछले तीन-चार सालों में हमारी जो टीम रही है, उसने जाहिर है दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेले हैं, अलग-अलग समय पर अलग-अलग खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यह कभी भी एक या दो खिलाड़ियों का काम नहीं रहा है। यह सबने मिलकर किया है और खिलाड़ियों ने पूरे समय शानदार काम किया है।”

उन्होंने आगे कहा, "इसका हिस्सा बनना अच्छा रहा है और अब एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर उम्मीद है कि मैं आने वाले कुछ खिलाड़ियों की मदद कर सकूंगा और उन्हें टेस्ट क्रिकेट का खेल सिखा सकूंगा। मुझे लगता है कि अब यही मेरी भूमिका है।"

स्मिथ पिछले कुछ गर्मियों से सीरीज़-दर-सीरीज़ अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन शनिवार को उन्होंने एक बड़ा इशारा दिया कि वह 2027 में इंग्लैंड में होने वाली अगली एशेज सीरीज में भी खेल सकते हैं।

उन्होंने कहा, "आखिरकार, आप शायद खिलाड़ियों का एक ऐसा ग्रुप चाहते हैं जिसे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक पहुंचने के लिए उस साइकिल में खिला सकें। लेकिन मुझे लगता है कि यह कोच और सेलेक्टर्स के लिए भी एक सवाल है। मेरे पास अभी भी इसके लिए काफी समय है। ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं हर समय सोचता रहता हूं। अब उस्मान के टीम से बाहर होने के बाद, वह हमारे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक है, इसलिए अगर इस हफ्ते मैं और वह दोनों बाहर हो जाते हैं, तो यह शायद सही नहीं होगा।"

