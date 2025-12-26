Cricket Logo
Steve Smith Best Batting Average as a Captain in The Ashes Min 500 runs has dropped significantly Don Bradman No 1
स्टीव स्मिथ का हो गया पोपट, बैटिंग औसत में आई भारी गिरावट; डॉन ब्रैडमैन फिर बने नंबर-1

स्टीव स्मिथ का हो गया पोपट, बैटिंग औसत में आई भारी गिरावट; डॉन ब्रैडमैन फिर बने नंबर-1

संक्षेप:

इंग्लैंड के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट की पहली पारी में स्टीव स्मिथ बुरी तरह फेल हुए। वह 9 के निजी स्कोर पर जोश टंग का शिकार बने। इस विकेट के साथ उनके एशेज में बतौर कप्तान बैटिंग औसत में भारी गिरवाट आई है।

Dec 26, 2025 07:22 am IST
Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG में खेला जा रहा है। इस बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। उनका यह फैसला अभी तक तो सही साबित हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले दिन के पहले सेशन में ही लड़खड़ा गया। लंच ब्रेक तक कंगारुओं ने 72 के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए हैं, जिसमें ट्रैविस हेड और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। स्टीव स्मिथ का एशेज में कमबैक अच्छा नहीं रहा। वह मात्र 9 के निजी स्कोर पर जोश टंग का शिकार बने। इस विकेट के साथ स्टीव स्मिथ को एशेज में बतौर कप्तान बैटिंग औसत में भारी नुकसान हुआ है।

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद स्टीव स्मिथ का एशेज में बतौर कप्तान कम से कम 500 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में औसत 112.28 का था, वहीं सर डॉन ब्रैडमैन इस लिस्ट में 90.07 के औसत के साथ दूसरे पायदान पर थे।

अब स्मिथ के बॉक्सिंग डे टेस्ट में 9 के निजी स्कोर पर आउट होने के बाद औसत घटकर 89.80 का रह गया है, जिस वजह से ब्रैडमैन एक बार फिर पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में बॉब सिम्पसन, एलन बॉर्डर और स्टीव वॉ जैसे दिग्गज भी हैं।

90.07 – डॉन ब्रैडमैन

89.80 - स्टीव स्मिथ

81.30 – बॉब सिम्पसन

58.57 – एलन बॉर्डर

56.90 – स्टीव वॉ

56.75 – ग्राहम गूच

56.00 – वारविक आर्मस्ट्रांग

बात मुकाबले की करें तो 0-3 से सीरीज गंवा चुकी इंग्लैंड की टीम ने चौथा मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। जोश टंग की शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया को 72 के स्कोर पर 4 झटके दे दिए हैं। ट्रैविस हेड 12 रन बनाकर आउट हुए, वहीं लाबुशेन ने 6 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं।
