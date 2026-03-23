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स्टीव स्मिथ धमकी मिलने के बावजूद पहुंचे पाकिस्तान, PSL 2026 से पहले ये वीडियो आया सामने

Mar 23, 2026 05:54 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ धमकी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वह पीएसएल में मुल्तान सुल्तांस का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के एक सशस्त्र संगठन ने हाल ही में विदेशी खिलाड़ियों को धमकी दी थी।

स्टीव स्मिथ धमकी मिलने के बावजूद पहुंचे पाकिस्तान, PSL 2026 से पहले ये वीडियो आया सामने

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ धमकी मिलने के बावजूद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में मुल्तान सुल्तांस की ओर से खेलेंगे। पीएसएल का 26 मार्च से आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान के सशस्त्र संगठन जमात-उल-अहरार ने हाल ही में स्मिथ, डेविड वॉर्नर और डेरिल मिचेल जैसे विदेशी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने की चेतावनी जारी की। संगठन ने कहा कि विदेशी खिलाड़ी तुरंत पीएसएल से अपने नाम वापस ले लें क्योंकि उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं। वहीं, स्मिथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में लाहौर एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों से घिरे हुए नजर आए।

मुल्तान सुल्तांस ने भी स्मिथ का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने कहा, ''पाकिस्तान आ गया हूं। टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तांस की ओर से खेलने को लेकर उत्सुक हूं।'' जमात-उल-अहरार के एक कमांडर ने द संडे गार्डियन से कहा था, "हम विदेशी क्रिकेट बोर्ड से कहना चाहते हैं कि वे अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान न भेजें। अगर उन्हें कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हमने पहले ही चेतावनी दे दी है।'' जब कमांडर से पूछा गया कि अगर प्लेयर्स ने चेतावनी को नजरअंदाज किया तो संगठन क्या करेगा? कमांडर ने कहा, ''हमारे बस में जो होगा करेंगे लेकिन हम मैच नहीं होने देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि टूर्नामेंट में रुकावट आए और खिलाड़ी मैदान पर न उतरें।"

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) पहले ही पीएसएल को बंद दरवाजों के पीछे आयोजित करने का फैसला कर चुका है। हालांकि, विदेशी खिलाड़ियों को धमकी मिलने से टूर्नामेंट का सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित करना पीसीबी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। टूर्नामेंट के आगामी सीजन में 44 मैच सिर्फ दो शहरों- लाहौर और कराची में होंगे। मुल्तान सुल्तांस ने पिछले महीने ऑक्शन में स्मिथ को लगभग 500,000 अमेरिकी डॉलर (14 करोड़ पाकिस्तानी रुपये) में खरीदा। वह पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। स्मिथ के अलावा मार्नुस लाबुशेन, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन और डेवोन कॉन्वे जैसे विदेशी खिलाड़ी पीएसएल में हिस्सा लेने के लिए लाहौर पहुंच चुके हैं।

दूसरी ओर,विदेशी खिलाड़ियों के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बावजूद नाम वापस लेने के कारण दो नई टीमों के साथ पीएसएल की मेजबानी करना पीसीबी के लिए लॉजिस्टिक्स (आयोजन संबंधी) और अनुबंध संबंधी परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। विदेशी खिलाड़ी अधिक आकर्षक इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से करार मिलने के बाद पीएसएल को छोड़ रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक,पीसीबी में नाम वापस लेने वाले खिलाड़ियों पर दो से चार साल तक का प्रतिबंध लगाने के बारे में आंतरिक चर्चा हुई है, लेकिन चिंता बनी हुई है कि ऐसे उपाय भविष्य में शीर्ष विदेशी प्रतिभाओं को पीएसएल फ्रेंचाइजी के साथ अनुबंध करने से और भी हतोत्साहित कर सकते हैं।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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