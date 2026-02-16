T20 World Cup में पेसर की जगह ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल हुए स्टीव स्मिथ, ICC ने किया कन्फर्म
T20 World Cup 2026 में तेज गेंदबाज की जगह ऑस्ट्रेलिया की टीम में बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को शामिल किया गया है। इस बात की पुष्टि खुद ICC ने की है, क्योंकि वे जोश हेजलवुड के इंजरी रिप्लेसमेंट हैं।
T20 World Cup 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बदलाव हुआ है। एक तेज गेंदबाज की जगह बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को टीम में शामिल किया गया है। इस बात की पुष्टि खुद ICC ने की है। स्टीव स्मिथ को पेसर जोश हेजलवुड के इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। आईसीसी की इवेंट टेक्निकल कमिटी ने स्टीव स्मिथ को हेजलवुड के इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर अप्रूव किया है। जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया की मुख्य टीम का हिस्सा थे, लेकिन वे फिट नहीं हुए हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है।
तेज गेंदबाज की जगह बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को टीम में शामिल करने की पीछे की वजह साफ है कि श्रीलंका में टीम टी20 विश्व कप 2026 के लीग फेज के मैच खेल रही है, जहां स्पिनर ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर रहे हैं। ऐसे में उनसे निपटने और टॉप ऑर्डर में एक अनुभवी बल्लेबाज को लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम एक अच्छी रणनीति अपना रही है। काफ इंजरी की वजह से जोश हेजलवुड अभी तक ऑस्ट्रेलिया के स्क्वॉड में शामिल नहीं हुए थे। उन्हें इंजरी से उबरने में थोड़ा समय लगेगा। टीम के मेडिकल स्टाफ ने कहा है कि वे समय पर फिट नहीं होंगे।
ऑस्ट्रेलिया के लिए श्रीलंका में बहुत ज्यादा समस्या इंजरी को लेकर है। जोश हेजलवुड पहले से ही उपलब्ध नहीं थे, जबकि कप्तान मिचेल मार्श भी इंजरी की समस्या से परेशान हैं। इसके अलावा जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को उंगली में चोट लगी। इसके साथ-साथ, स्टैंड इन कैप्टन ट्रैविस हेड, ऑलराउंडर कैमरोन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड और अन्य खिलाड़ी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया की उन टीमों की तरह नजर नहीं आ रही है, जो आईसीसी इवेंट में अपना दबदबा दिखाती रही है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया की टीम है। टीम के लिए समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि जिम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया को हार मिली थी और ऐसे में टीम के सुपर 8 में जाने की संभावना थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि अब ऐसा है कि टीम बाकी के दो मैच जीत भी जाए तो भी अपने दम पर सुपर 8 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगी। उसे दूसरी टीमों के नतीजों और नेट रन रेट को भी देखना होगा। इस समय ऑस्ट्रेलिया का नेट रेट अच्छा तो है और प्लस में भी है, लेकिन शीर्ष पर बैठी श्रीलंका की टीम और दूसरे पायदान पर विराजमान जिम्बाब्वे का नेट रन रेट और भी अच्छा है।
