स्टीव स्मिथ ने के हाथ लगी बड़ी उपलब्धि, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद एशेज में ऐसा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

संक्षेप: स्टीव स्मिथ ने एलन बॉर्डर को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर एशेज इतिहास में अपना नाम और मजबूती से दर्ज करा लिया।

ऑस्ट्रेलिया को भले ही इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा हो, मगर उनके स्टैंडइन कप्तान स्टीव स्मिथ MCG टेस्ट के दौरान बड़ी उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहे। स्टीव स्मिथ एलन बॉर्डर को पछाड़ एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अब उनके आगे सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन ही हैं। स्टीव स्मिथ ने चौथे टेस्ट में दोनों पारियों में मिलाकर 33 रन बनाए, दूसरी पारी में वह 24 रन बनाकर नाबाद रहे। बता दें, इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

स्टीव स्मिथ पहली पारी में सिर्फ 9 रन बना पाए और जोश टंग का शिकार हो गए, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया। मुश्किल पिच पर जब उनके आस-पास विकेट गिर रहे थे, तब स्मिथ 39 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें एक बाउंड्री शामिल थी, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग एक बार फिर सस्ते में सिमट गई, लेकिन वह अकेले टिके रहे।

एशेज मुकाबलों में स्मिथ की लगातार अच्छी परफॉर्मेंस ने अब उन्हें ऑल-टाइम चार्ट में बॉर्डर से ऊपर पहुंचा दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ 40 टेस्ट में उन्होंने 55.51 की औसत से 3,553 रन बनाए हैं, जिसमें 72 पारियों में 12 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। बॉर्डर ने इंग्लैंड के खिलाफ 47 टेस्ट में 56.31 की औसत से 3,548 रन बनाकर अपने करियर का अंत किया था, जिसमें आठ शतक और 21 अर्धशतक शामिल थे।

स्टीव स्मिथ के आगे अब सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन ही हैं, जिन्होंने 37 टेस्ट में 89.78 की औसत से 5,028 रन बनाए थे। स्मिथ शायद ही ब्रैडमैन का यह रिकॉर्ड तोड़ पाएं।