एशेज सीरीज को लेकर स्टीव ओकीफ की बड़ी भविष्यवाणी, कहा- ऑस्ट्रेलिया की टीम धूल चाट जाएगी

Tue, 11 Nov 2025 11:50 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट स्पिनर स्टीव ओकीफ ने एक बड़ी भविष्यवाणी एशेज सीरीज को लेकर की है। इसी महीने शुरू हो रही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज कौन जीतने वाला है? इसके लेकर स्टीव ओकीफ ने बड़ा दावा किया है। ओकीफ ने इंग्लैंड के एशेज जीतने की संभावना जताई है और चेतावनी दी है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को घरेलू मैदान पर तेज गेंदबाजी आक्रमण से धूल चटा दी जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम पिछली गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है।

इंग्लैंड की टीम ने 2010-11 में इंग्लैंड में एशेज सीरीज जीती थी। उस फेमस सीरीज जीतने के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच तक इंग्लैंड ने नहीं जीता है, लेकिन ओकीफ - जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए नौ टेस्ट मैच खेले हैं - आने वाले सीरीज में मेहमान टीम के फिर से खिताब जीतने का समर्थन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे अच्छा आक्रमण है, लेकिन ओकीफ का कहना है कि इंग्लैंड के गेंदबाज इन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कोच ब्रेंडन मैकुलम के नेतृत्व में दुनिया को चौंका देंगे।

एसईएन स्पोर्ट्सडे एनएसडब्ल्ययू पर स्टीव ओकीफ ने कहा, “यहां मेल देखना न भूलें, मैं कह रहा हूं - इंग्लैंड 3-2। मैं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने घरेलू मैदान पर धूल चटा देगी। उनके पास जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, गस एटकिंसन और जोश टंग जैसे कुछ बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। मुझे लगता है कि वे तैयार हैं, इस बार उनके पास सही आक्रमण है। वे पहले कुछ खिलाड़ी लाते थे और आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि वे कभी भी इतने करीब या काफी अच्छे थे।"

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, "जब उन्होंने हमें पहले दो बार हराया था, तब वे बेहतर टीम थे। 2010 में, उनकी टीम बेहतर थी। इस बार, आप तर्क दे सकते हैं और कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि यह सही टीम है और सही फॉर्म में है। मुझे लगता है कि समय सही है। 2010 से अब तक 15 साल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मैकुलम के नेतृत्व में यह उनके जीतने का समय है।"

