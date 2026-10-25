कप्तानी छोड़ी, इमोशनल होकर माइक फेंका; फिर आई बड़ी पारी, शतक जड़ने के बाद क्या बोलीं हरमनप्रीत कौर?
6 अक्टूबर को कप्तानी छोड़ने के बाद 20 अक्टूबर को 91 रनों की पारी खेली। फिर हरमनप्रीत कौर काफी इमोशनल हो गई थीं, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने माइक फेंक दिया था। अब जब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे ODI मैच में रविवार को बड़ी शतकीय पारी खेली है तब क्या बयान दिया है, पढ़िए।
2026 का अक्टूबर महीना भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा रहा। एशिया कप और एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद 6 अक्टूबर को हरमनप्रीत कौर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा और भावुक पोस्ट लिखते हुए भारतीय महिला टीम के सभी फॉर्मेटों की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद उसी रात BCCI ने स्मृति मंधाना को कप्तान नियुक्त किया। स्मृति मंधाना के कप्तान बनने के बाद भारतीय महिला टीम पहली बार जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान पर उतरी जहां उसे तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच और तीन वनडे मैच खेलने हैं। टी-20 सीरीज समाप्त हो चुकी है। पहला वनडे मैच भी खेला जा चुका है और दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे वनडे मैच में पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शतक जड़ा है। भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद किसी भी फॉर्मेट में यह उनका पहला शतक है। उन्होंने रविवार को खेले गए मुकाबले में 121 गेंदों का सामना करते हुए 126 रनों की पारी खेली, जिसमें 15 चौके शामिल थे।
अपनी इस शानदार पारी के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा कि अब वे सिर्फ इजॉय करने के लिए क्रिकेट खेल रही हैं और अपनी इस पारी से बहुत खुश हैं। उन्होंने विकेट और परिस्थितियों के बारे में बात करते हुए कहा कि "कंडीशन आसान नहीं थी। आजकल हम बहुत सारे नाइट गेम्स खेलते हैं। लंबे समय तक धूप में खेलना बैटिंग के लिए मुश्किल होता है। दो विकेट गंवाने के बाद प्रतिका और मेरी बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई और फिर दीप्ति ने पिच पर कमाल का प्रदर्शन किया। दीप्ति ने अंदर जाकर बाउंड्री मारना शुरू किया जिसकी वजह से मेरा काम सिर्फ सिंगल निकालना रह गया। मैंने दीप्ति को स्ट्राइक देना प्रेफर किया। जब कोई बस अंदर आकर बाउंड्री मार रहा हो, तो आपका काम सिंगल लेना और स्ट्राइक देते रहना होता है।"
उन्होंने आगे कहा "यह देखकर अच्छा लगा कि वह जिम्मेदारी ले रही थी और उसे दूसरे एंड से देखना अच्छा लगा। यह असली विकेट नहीं था। शुरू में थोड़ी होल्ड कर रही थी। आइडिया था कि बैटिंग करते रहो और अपना शेप बनाए रखो। आज हमें इसी का रिजल्ट मिला। मैं बस फील्ड पर एन्जॉय करना चाहती हूं। जरूरी है बैटिंग करते रहना और एन्जॉय करते रहना। अच्छी बात यह है कि मैं बॉल को अच्छी तरह हिट कर रही हूं। शुरू में वे अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अच्छे एरिया में हिट कर रहे थे। प्रतिका और मेरे बीच अच्छी बातचीत हुई कि हमें अपनी इनिंग्स बनानी हैं। हमें देखना होगा कि हमें किन बॉल्स को मारना है और किन गेंदों को इज्जत देनी है। प्रतिका और मेरे बीच हुई पार्टनरशिप ने हमें पारी को बनाने का आत्मविश्वास दिया।"
रायपुर में इमोशनल होकर फेंक दिया था माइक
टी-20 सीरीज में पहले दो मुकाबलों अच्छा प्रदर्शन ना करने के बाद आखिरी मैच में रायपुर में उन्होंने 41 गेंदों में 91 रनों की पारी खेली थी। इस पारी के बाद पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर काफी इमोशनल नजर आई थीं। उन्होंने बात करते- करते इंटरव्यू में जवाब देना बंद कर दिया था। उनकी आंखों में आंसू थे। जब उनके मुख से शब्द नहीं निकले तो उन्होंने आखिर में विवश होकर माइक को साइड में फेक दिया। हरमनप्रीत कौर को वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी इतना इमोशनल नहीं देखा गया था। लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी करने के बाद अब हरमनप्रीत कौर अपने बल्ले से अहम योगदान दे रही हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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