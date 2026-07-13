धोनी के सबसे बड़े साथी ने छोड़ा CSK का साथ, दोनों ने मिलकर चेन्नई को 5 बार बनाया है चैंपियन
एमएस धोनी के सबसे बड़े साथी ने CSK का साथ छोड़ दिया है। 17 साल लंबी यात्रा को आखिरकार स्टीफन फ्लेमिंग ने विराम दे दिया है। शुरुआत के सालों में वह टीम के खिलाड़ी थे, लेकिन इसके बाद से टीम के कोच बने हुए थे।
चेन्नई सुपर किंग्स में एक नाम अगर आईपीएल के पहले सीजन से बरकरार है तो वह एमएस धोनी हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि धोनी के साथ-साथ एक और नाम सीएसके के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है। वह नाम है न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर स्टीफन फ्लेमिंग का, जो 17 साल से चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच थे और शुरुआत में वह टीम का हिस्सा भी रहे। हालांकि, एमएस धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स में सबसे बड़े साथी कहे जाने वाले स्टीफन फ्लेमिंग ने सीएसके का साथ आखिरकार छोड़ दिया है।
CSK ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है कि स्टीफन फ्लेमिंग ने हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रेंचाइजी की ओर से कहा गया है, "सुपर किंग्स और हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमने मिलकर IPL इतिहास की सबसे सफल और लंबी पार्टनरशिप बनाई है। आपने जो विरासत बनाई है, वह हमें प्रेरित करती रहेगी। बहुत सम्मान और आभार के साथ, धन्यवाद, स्टीफन।"
2008 में स्टीफन फ्लेमिंग ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल खेला था। उस सीजन 10 मैचों में उन्हें मौका मिला था। इसके बाद से ही वे टीम के हेड कोच थे। 2009 से उन्होंने 2026 तक के सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का बतौर हेड कोच साथ निभाया। इस दौरान उन्होंने एमएस धोनी की कप्तानी में पांच बार टाइटल भी जीता। 19 सीजन अब तक हो चुके हैं, जिनमें से 17 सीजन वे सीएसके का हिस्सा रहे, क्योंकि दो सीजन के लिए टीम पर प्रतिबंध लगा था।
फ्लेमिंग ने सीएसके को जिताईं 7 ट्रॉफी
फ्लेमिंग के अंडर चेन्नई सुपर किंग्स ने ना सिर्फ 5 IPL ट्रॉफी, बल्कि 2 चैंपियंस लीग टी20 टूर्नामेंट भी जीते हैं। टीम रिकॉर्ड 12 बार प्लेऑफ में पहुंची है और 10 बार IPL फाइनल हिस्सा रही है, जो कि एक रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा फाइनल जीतने वाली भी टीम चेन्नई सुपर किंग्स संयुक्त रूप से है और सबसे ज्यादा फाइनल भी इसी टीम ने खेले हैं। हालांकि, सबसे ज्यादा फाइनल हारने वाली टीम भी सीएसके है। फ्लेमिंग के इस्तीफा देने के पीछे की वजह यह है कि पिछले कुछ सीजन टीम के लिए अच्छे नहीं रहे। इस बार भी टीम सातवें पायदान पर रही।
स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा है, "स्पोर्ट्स में किसी टीम के साथ 18 साल रहना, एक अलग जिंदगी है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मेरा समय मेरे कोचिंग करियर का सबसे बड़ा मौका रहा है। हमने जो कुछ भी हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है। साथ में, हमने यादगार जीत का जश्न मनाया, मुश्किल पलों से उबरे और ऐसी यादें बनाईं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। CSK हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी और मैं आने वाले कई सालों तक टीम को चीयर करता रहूंगा।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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